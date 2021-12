Con motivo del aumento de casos de Covid-19 y la aparición de la variante ómicron, en las últimas horas, el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, se reunió con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, en el marco de un encuentro el que "quedó claro que no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto" ni "realizar su control".



Así lo afirmó Fernández en una carta dirigida a los feligreses platenses publicada en el sitio web del arzobispado, luego de que el martes comenzara a regir en la provincia de Buenos Aires el pase sanitario para poder acceder a determinadas actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrado, así como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas.

El comuicado completo del Arzobispo de La Plata

Queridas/os hermanas/os:

En una reunión citada en la Gobernación por la Sra. Alvarez Rodriguez, de la cual participé, quedó claro que no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto y realizar su control. Esto se debe tanto a dificultades de logística como a la imposibilidad de prohibirle a alguien que participe de una Misa.

Si el Estado en algún momento cree necesario hacerlo lo hará con sus propios medios, pero no se nos exigirá a nosotros realizar ese control.

En cambio nos comprometimos a seguir colaborando con los cuidados sanitarios (barbijo, distancias, etc.) y alentando la vacunación. Otra cosa son los campamentos, recitales, grandes encuentros de jóvenes, donde ciertamente habrá que requerir la vacunación.

+ Víctor Manuel Fernández

Arzobispo de La Plata

¿Qué es el pase sanitario?

Mediante la Decisión Administrativa 2021-1198 se establece que, a partir del 1 de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 para asistir a determinadas actividades como:

locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados;

salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados;

viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares;

eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

El esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.