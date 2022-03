Una mujer de 47 años causó graves destrozos en la sede del Registro Civil de la localidad bonaerense de González Catán, luego de que los empleados no le dieron curso a su trámite. Finalmente fue detenida por la Policía, que acudió ante el llamado de los encargados de la dependencia.

El incidente se desató cuando la mujer en cuestión intentó tramitar la "fe de vida" de su madre, de 77 años. Para ello acudió a la sede del Registro ubicada en la esquina de Melián y Doctor Equiza. Cuando no le permitieron el acceso, comenzó una discusión que terminó con un ataque de ira, en el que la señora comenzó a romper los vidrios y a tumbar el mobiliario del lugar.

Su accionar fue grabado por uno de los empleados, lo que sirvió de argumento cuando llegaron los funcionarios policiales. "¡Filmame, filmame! No me importa que me filme. Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia. Llamá a la Policía, quiero los trámites de mi mamá", gritó de manera reiterada.

Pocos minutos después llegó una patrulla de la Comisaría 2a de González Catán, que se llevó a la mujer en carácter de demorada. Finalmente fue imputada por "daños" en una causa en la que interviene la UFI 2 de La Matanza, a cargo de la fiscal María Belén Casal Gatto.

La señora, identificada como Lorena del Carmen, recuperó la libertad a las pocas horas. Reconoció que "actuó mal", pero se enojó de la falta de predisposición para solucionar su problema. "El trámite era fácil y nunca me habían hecho problema. Los empleados se burlaban de mí y me hacían señas, no quiero ni verlos a ellos”, declaró. “Me decían que me iban a denunciar por mis quejas. Y yo les di motivos reales para denunciarme”, expresó.

.

Si bien la versión inicial fue que le faltaba el pasaporte sanitario para ingresar a la oficina, luego se aclaró que "el certificado médico presentado por la ciudadana no cumplía con los requisitos mínimos para realizar su trámite", según señaló un comunicado del Registro provincial de las Personas.

"Entendemos la situación de tensión y malestar de la ciudadana, pero es obligación del Registro cumplir con la normativa vigente. No obstante, nos hemos puesto en contacto con ella para brindarle una respuesta y el asesoramiento necesario para que pueda obtener la documentación correspondiente para que de por finalizado el trámite", concluye el comunicado.

Mirá el video