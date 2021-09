Si uno revisa los contenidos para niños de ahora y los compara con los de fines del siglo XX, seguramente encontrará muchas diferencias, sobre todo en los estereotipos. Esto todavía es más claro en los estándares de belleza, que apuntaban a diferenciar a las mujeres atractivas de las que no eran. Precisamente, una mujer mostró en Twitter una foto de una revista “ Barbie” del año 1989. Por supuesto, rápidamente se viralizó.

La historia es la siguiente, esta mujer publicó el siguiente texto: “cayó en manos de mi hija una revista " Barbie" de 1989 que es para morirse. La abrí y lo primero que vi fue esto”. Debajo, añadió precisamente la imagen que causó revuelo. Entre sus líneas y bajo el capítulo “Tentación y calorías”. se pueden leer cosas que ya parecen bastante anticuadas. Para muestra un botón, estos son algunos de los ejemplos: “¿cómo mantener nuestra figura ideal sin someternos a dietas que nunca podemos cumplir?” y “ninguna chica quiere engordar y todas aspiramos a vernos con una linda figura en el espejo”.

Cayó en manos de mi hija una revista "Barbie" de 1989 que es para morirse. La abrí y lo primero que vi fue esto: pic.twitter.com/CFS8Y89mUd — mer ���� (@__mer__) September 19, 2021

Por supuesto que no iba a pasar inadvertida para los usuarios de la red social del pajarito, que rápidamente salieron a comentar a lo “bestia”. Estos fueron algunos de los mejores comentarios: “O sea una nena con un cinturón de cinta métrica. Todas las de +40 crecimos con esa mie..a completamente naturalizada”,“No puede ser. Hay que salir a romper todo”,” veo estas cosas y entiendo varias de las que, por más que intento, no logro sacarme del fondo de la cabeza”,“es terrible. Una de las cosas que más me cuesta es no pasárselas a mi hija”, y “unas ganas de prender fuego todo en forma retroactiva. Por suerte sólo me compraron 2 números de esa revista y luego mi mamá nos pasó a la Anteojito”.

.

En cuanto a esta temática, la periodista del diario El País, Patricia Rodríguez, escribió recientemente que “en los últimos años, el discurso se ha concentrado en la salud física y mental, en el bienestar personal y en las diferentes formas de expresar la individualidad”. “Ahora la belleza es una expresión creativa”, añadió.