Verónica Ojeda decidió no quedarse al margen del fuego cruzado dentro del clan Maradona y salió a relatar su versión de los hechos. Recordemos que este pasado fin de semana las hermanas de Diego, Ana, Kity y Cali, estuvieron como invitadas en Debo Decir, programa conducido por Luis Novaresio.

Frente a esto, la madre de Diego Fernando tomó la palabra en un móvil que hizo para Polémica en el Bar, dónde calificó de “cachivache”, los dichos de las hermanas de su ex pareja. "Ahora dicen que Rocío era el amor de su vida, pero antes no la querían", disparó Ojeda en referencia a Rocío Oliva.

Ojeda estuvo en pareja con Maradona y tuvieron un hijo juntos.

Para reforzar sus dichos, tomó su teléfono celular y reprodujo en mensaje de audio, cuya autora sería Ana Maradona, que generó polémica. "Hubo una de las señoras que dijo que tenía relación con la chica esta, pero creo que se tiene que hacer tratar esa mujer. Primero dice una cosa y después dice otra", agregó Ojeda antes de reproducir el mensaje.

Recordemos que en el programa de Novaresio, las tres hermanas estuvieron acompañadas por Matías Morla y al ser consultadas sobre la futbolista, dijeron lo siguiente: "Si te menciono a Rocío Oliva, Cali, ¿qué te pasa?", preguntó el periodista, "El gran amor de Diego", afirmó la consanguínea de Diego.

Ana Maradona también fue muy crítica con Dalma y Gianinna.

"¿Más de lo que le dio? Le dio una casa a la madre, un auto, casa y departamento a ella. Una camioneta, un puesto de diarios al borracho que andaba con la madre. ¿Qué más quieren?", exclamaba la pariente del “pelusa” otra vez en referencia a Rocío Oliva.

"No sé, que se pongan de acuerdo. O la quieren o no la quieren. La verdad es que primero dicen esto y después dicen lo otro. Es lo que les conviene a ellas, es obvio. Acá se vio. Esta es la misma que dijo que tenía buena relación con esa chica", añadió Ojeda sobre la situación.

En referencia a esta última, Kity no dejó dudas acerca de su vínculo con ella. "Digo 'Verónica Ojeda'... Kitty, ¿qué me decís?", indagó el conductor. "La mamá de Diego Fernando", respondió Kitty. "¿Y nada más?", retrucó el conductor. "Nada más. No representó nada más", sentenció.

De las declaraciones de las hermanas del mejor jugador de la historia del fútbol no se salvó nadie, ni Claudia, ni Dalma ni Giannina. "Yo lo único que tengo para decirle a Claudia es que no las crió muy bien porque nos faltan el respeto, no nos dejan hablar y son muy irrespetuosas, nos tratan mal", disparó Ana.

"Hicieron un velatorio aparte. A nosotros nos hicieron esperar ahí hasta cuando lo trajeron. Después Claudia estaba ahí con sus amistades, con sus familiares. Los de ella. Nosotros a un costado, ignorándonos”, añadieron sobre las hijas de Maradona.