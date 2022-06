Uno de los actores de "Cebollitas", una de las telenovelas para chicos más icónicas y reconocidas del canal de aire Telefe, durante la década de los 90, dio detalles sobre una situación muy tensa que le tocó vivir cuando él era tan solo un nene.

Al finalizar, los jóvenes actores continuaron con sus respectivas carreras, pero años después algunos de ellos decidieron salir a hablar sobre los maltratos que vivieron durante el rodaje del programa. En la noche del miércoles, en el programa de espectáculos LAM —conducido por Ángel de Brito—, Leo Centeno recordó cómo fue su experiencia personal.

Cebollitas, la tira icónica de Telefe.

Cebollitas contaba la historia de un pequeño club barrial llamado como el nombre de la novela. En una época en la que el fútbol estaba catalogado como un gusto mayoritariamente masculino, el objetivo de la novela era atraer a los varones de la audiencia y brindarles diversas historias con las cuales podían sentirse identificados.

La novela fue muy querida por el público que todavía recuerda con cariño a los personajes y a la brillante historia. Sin embargo, algunos de los actores revelaron que detrás de escena no era todo risas y humor, al contrario.

“Vi cosas que no me gustaría que viva mi hija”: el terrible testimonio del ex Cebollitas.

El primero en romper el silencio fue Juan Yacuzzi, el actor detrás del personaje de Coqui. Durante Mitre Live, ciclo de entrevistas en redes conducido por Juan Echegoyen, expresó: “Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban gritos y cagad... a pedos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos, éramos muy chiquitos, también nos cagab... a pedos como si hubiéramos matado a alguien”.

Los valientes testimonios de los actores de Cebollitas

Gracias al testimonio de Yacuzzi, otros actores salieron a hablar sobre lo que sucedía en el rodaje. Un colega, incluso llegó a decir que había presenciado escenas de violencia que trascendía lo meramente verbal. “Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, detalló Marcelo Italiano.

Leo Centeno estuvo de paso por el piso de LAM y no pudo escapar a la pregunta sobre los supuestos maltratos. “Yo en su momento, cuando fue la primera vez que se habló, me referí a un cambio de época”, expresó.

Y continuó: “Yo, como padre, tengo una hija de seis años, a la distancia siento que cosas que viví como niño, hoy las siento raras. En el momento no me sentí maltratado, fui muy feliz haciendo Cebollitas. Analizo cosas que veo a la distancia y, por ejemplo, como padre veo cosas que no me gustaría que viva mi hija”.

A su vez, aseguró que la televisión en los noventa no es la misma de ahora y que se naturalizaban ciertos tratos que hoy en día no están bien vistos. “Era lo mismo con los chicos”, sentenció. Por último, hizo hincapié en que tuvo una gran experiencia tanto con los actores de su edad como con las coestrellas que le llevaban varios años de ventaja dentro del rubro.