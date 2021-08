San Miguel de Tucumán fue escenario de una insólita pelea entre un skater y un vecino que, gracias a la grabación de un tercero que se encontraba en el momento, se volvió viral y provocó una gran controversia en las redes sociales.

El violento episodio tuvo lugar el martes de esta semana alrededor de las 19 horas, cuando dos jóvenes skaters se encontraban paseando y realizando piruetas con sus patinetas por las veredas de la avenida Aconquija de la capital tucumana.

.

Esto parece haber molestado a un vecino que se encontraba tomando mate en la vereda, ya que, de forma repentina, decidió esperar a que uno de los dos pasara cerca de su camino para sorprenderlo con una vil zancadilla. Luego de que el adolescente perdiera el control y se cayera del skate, el adulto procede a recogerla del piso y la revolea con virulencia hacia la avenida.

Ofuscado por el accidente intencional y la actitud del vecino, el joven skater le pegó una piña en la cara y empezó a buscar su patineta en la calle mientras iniciaban un cruce de insultos y ofensas.

Mientras todo esto era grabado por el acompañante del adolescente, se lo escuchaba gritar “¡¿Qué te pasa manga de gil?!”, a lo que el hombre le contesta que les estaba “rompiendo la vereda”.

skater vs hater pic.twitter.com/fbz1UeKqEW — huertista 4ever,, sk8er boy (@KheaXd) August 10, 2021

“Qué pingo te pasa, otario. Te voy a hacer pingo, viejo choto”, continuó insultando el joven, quien luego de tomar su skate retrocedía ante el avance del vecino. “¿Por qué me estás rompiendo la vereda?”, le seguía diciendo.

Vos te acercás y yo te meto un tablazo en la jeta, amigo. Tomate el palo.

El video fue publicado este martes en la red social de Twitter y ya alcanzó más de un millón de visualizaciones, pero también cosechó más de 40 mil “corazones” y generó una fuerte polémica entre quienes defendían a los muchachos y quienes hacían lo mismo con el vecino tucumano.

.

Horas más tarde, el joven skater, llamado Otto, fue contactado por los medios de comunicación locales para brindar más detalles sobre la pelea y su desenlace, y explicó:

“No le he pegado fuerte, medio que lo he empujado para que se rescate. Era más que nada para defenderme, si el señor venía a atacarme, le hubiese pegado. Si le pegaba un tablazo lo podría haber matado de un golpe, pero yo me rescate. No era mi intención pegarle, he reaccionado porque me tiró la tabla y me hizo enojar”, contó al portal El Tucumano.