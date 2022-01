La televisión argentina dejó innumerables videos, dichos e imágenes icónicas a lo largo de los años, que con la llegada de las redes sociales se convirtieron en memes inolvidables. Uno de ellos la tuvo como protagonista a Yanina Latorre, una de las panelistas de espectáculos más conocidas del país.

La mediática llegó a más de un titular durante 2021 gracias al seguimiento que realizó durante el Wanda Gate, la infame crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi que cautivó la atención del público por semanas enteras. Sin embargo, esa no fue la única razón por la cual su nombre fue tendencia en las redes sociales.

En TikTok, una frase suya fue sacada de contexto para convertirse en una de las tendencias más famosas entre los usuarios argentinos, colocándola bien arriba en la red social china. En el audio, se puede escuchar la voz de Latorre exclamando: "Chicos ustedes creen que yo estoy con Diego por plata... Yo estoy con Diego por amor... soy una pelotuda que lo ama". ¿De dónde salió este ya famoso clip viral?

El origen del audio de Yanina Latorre que es tendencia en TikTok

La simpática tendencia viral nace de un período oscuro en la vida de la panelista. Allá por el año 2017, Yanina y todo el público argentino descubrieron que su esposo, Diego Latorre, le había sido infiel con dos mujeres distintas: Soledad Stacul, una ex empleada doméstica del periodista deportivo, y la modelo Natacha Jaitt.

El escándalo se desató en junio, cuando un portal publicó capturas de mensajes que Jaitt intercambió con el ex delantero de Boca a través de Twitter. Luego apareció un video en el que se lo ve a él adentro de la casa de la mediática. Pese al cimbronazo que significó para la familia Latorre la aparición de todo este material, Yanina y Diego no se separaron. Y firmaron un acuerdo de "paz" con Natacha para que deje de difundir y hablar de cuestiones íntimas. Pero ella no lo cumplió.

Natacha Jaitt compartió capturas de las conversaciones "hot" que tuvo con Diego Latorre.

La polémica se reavivó cuando Jaitt compartió en las redes sociales una serie de audios que había intercambiado con Latorre, y terminó de explotar cuando el mismo Diego salió por la pantalla de Intrusos, en un mano a mano con Jorge Rial donde contó todo: "No hubo relación duradera, no fuimos pareja. Siempre tuve claro que estas relaciones formaban parte de una infidelidad, pero nada más", afirmó en ese entonces. "Fueron impulsos, querer tener un rato libre", se excusó Latorre.

Luego de meses de ser sometida a la asfixiante atención de los medios, la panelista realizó su destape en un extenso móvil a Este es el Show: "Son meses difíciles, la verdad que llegué a un punto que me harté del hostigamiento, del ensañamiento, de la obsesión que hay conmigo. Ya venía explotando, estoy muy cansada y mis hijos no la están pasando bien", comenzó Latorre.

"Yo sé que Diego estuvo en la tele, yo no lo vi, no sabía que iba a estar, y no estoy en desacuerdo. Todos creen que soy una mente macabra, que lo encubro, yo no lo domino tanto como todos creen, yo apenas puedo con mi vida", comentó.

Luego de un largo relato de su sentido sufrimiento, llegó la frase que se volvió tendencia: "¿Qué les pasa conmigo? A un montón de mujeres le pasa esto: el reverendo mal nacido que me cagó fue mi marido. Esa mujer que se mete con él, ¿por qué se mete conmigo y mis hijos? ¿Yo que le hice? Me llegó a decir gato de country. ¿Ustedes creen que estoy con Diego por plata? Yo estoy con Diego por amor, porque soy una pelotuda que lo ama".

Las mejores versiones del audio de Yanina Latorre

Cuatro años después, una parte del infame audio fue publicado a TikTok por el usuario @andresbudnik, en un video que reunió más de 2.4 millones de visitas. El audio, por su parte, prosiguió a ser replicado por miles y miles de usuarios de la red social china, quienes le dieron infinidad de nuevos significados y lo solidificaron como uno de los memes más conocidos del año: