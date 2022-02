El pasado lunes Yao Cabrera se transformó en noticia a nivel nacional por un lamentable accidente que atravesó en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Villa Carlos Paz . ¿Qué ocurrió? El joven de 24 años se encontraba pintando con su padre, cuando cayó al vacío desde un tercer piso .

Tras varios días de hermetismo desde su entorno, Kevin Macri —amigo personal de Yao— brindó detalles de lo acontecido y resumió el estado del joven creador de contenidos asegurando: "Está muy grave" .

Para despejar cualquier tipo de dudas sobre este episodio, Cabrera rompió el silencio en exclusiva con Crónica . "Fue algo difícil y doloroso. Yo terminé muy asustado, estuve entre seis y siete veces inconsciente; cuando tomó conciencia de lo que había pasado me temblaban las manos" , comenzó relatando Yao, aún angustiado por lo que le tocó vivir.

El Influencer Yao Cabrera, otra vez bajo la lupa mediática.

Asimismo, dio precisiones sobre el momento de la caída: "De lo último que me acuerdo es que estaba pintando la casa con papá, estábamos haciendo una historias y de ahí todo se me fue a negro, se me apagó la tele literalmente. Lo que recuerdo después es estar acostado en la clínica, fue un golpe directo en la cabeza".

"Muchas cosas no me acuerdo, tengo flashes. Imaginate que estuve seis o siete horas inconscientes, pensaron que me moría. Me llevaron de un lugar al otro para hacerme distintos estudios: placa en la cabeza, placa en las costillas. Estuve varias horas en terapia intensiva porque creyeron que tenía algo en la cabeza, me dijeron que tenía una hemorragia en la cabeza, pero después que era postraumático", expresó sobre su internación.

¿Qué dijo Yao Cabrera de quienes lo trataron de mentiroso?

El youtuber no le esquivó a la pregunta acerca de los rumores que aseguraban que lo que le pasó era todo una pantomima. "Viéndolo desde afuera, como hice tanto contenido de ficción y esto ya me había pasado de forma actuada, ni yo me creería viéndolo desde afuera".

Sin embargo, también valoró que "al yo no salí a hablar a la prensa durante los días posteriores, ni tener video de la caída" deberían haber interpretado que "ese no es Yao Cabrera". Sobre este apartado Yao, en su entrevista con cronica.com.ar, profundizó: "Yo hubiese grabado todo, hubiera hecho con un dron toda la caída. Por eso les pido —a los periodistas que cubrieron la nota— que se pongan en mi lugar y puedan entender el dolor que he sentido y hasta hoy día siento por la caída".

De la fama absoluta a la polémica, la vida del youtuber uruguayo.

Por otra parte, el también instagramer aprovechó el espacio que le brindó Crónica para llevarle tranquilidad a sus familiares y a sus fans. "Mi familia se preocupó demasiado. Mi mamá se quería venir en auto desde Uruguay hasta acá, porque no tenía otra manera de venirse. Especialmente a mi familia de Uruguay, que no los veo hace como dos años", manifestó.

Con respecto a lo que depara el futuro, Yao Cabrera aseguró: "Yo soy fuerte como un roble. A mí siempre me pasan cosas así, malas. ¿Pero, sabés por qué es? Porque después me pasan cosas muy buenas cuando sale el sol. No me queda más que esperar".

Yao Cabrera y su pelea con Marcos "Chino" Maidana: ¿Sigue en pie?

"La pelea con Marcos el 'Chino' Maidana es el punto máximo de mi carrera. Aunque me haya caído de un piso nueve voy a querer seguir peleando igual, porque para mí es una evolución, no solo para mi carrera, sino que estoy fomentando el deporte", aseguró el polémico youtuber con un tono mucho más enérgico.

Además, analizó las aristas positivas de este megaevento que lo tendrá como uno de los protagonistas: "Por primera vez siento que estoy haciendo algo bien, algo positivo para todo mi público, para todos mis fans que de acá salen directamente al gimnasio o al lugar donde quieren entrenar y salir un poco del mundo en el que están viviendo".

"La pelea con el Chino Maidana es el punto más alto de mi carrera".

No solamente la pelea del 5 de marzo lo tiene ocupado, sino que adelantó a modo de primicia para Crónica Web que "aparte del Chino tengo dos peleas cerradas con algunos de los influencers más importantes de la argentina, en eventos que se van a dar cada cuatro meses".

"Voy a seguir haciendo esto de las peleas, como hace Jake Paul en Estados Unidos , pero todo es para fomentar el deporte. ¿Quién iba a pensar que un influencer se iba a enfrentar a un gran boxeador? Es la primera vez que yo voy a pelear con un boxeador para dejarlo asentado en el curriculum, pero después no quiero pelear más con boxeadores porque me van a matar a palos" , deslizó Cabrera entre risas, contenta por los proyectos que se vienen para él en 2022.