Estas dos avenidas modifican su sentido por el Trambus en Caballito

El barrio porteño de Caballito sufrirá una profunda reconfiguración en su red vial debido a las obras de infraestructura del Trambús, el nuevo sistema de transporte 100% eléctrico que unirá el norte y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El plan vial, impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contempla el cambio de sentido de circulación en tramos de importantes avenidas y la construcción de carriles exclusivos con el objetivo de agilizar el tránsito en las horas pico.

Las reformas estructurales comenzarán a regir de forma efectiva a partir de octubre.

Desde el Ministerio de Infraestructura porteño detallaron que el despliegue de este servicio -que contará con semáforos inteligentes y una frecuencia estimada de cuatro minutos- prevé reducir hasta un 40% los tiempos de viaje actuales mediante una flota de 50 vehículos en operación.

Modificaciones de sentido en Honorio Pueyrredón y Acoyte

La Avenida Honorio Pueyrredón modificará su esquema actual entre las calles Gaona y Neuquén: el tramo dejará de ir hacia el norte y pasará a tener sentido único de circulación hacia el sur.

En este sector, los paradores del nuevo transporte eléctrico se construirán sobre los márgenes laterales del parque lineal, específicamente entre las arterias Gaona y Franklin, y entre Méndez de Andes y Aranguren.

Por su parte, la Avenida Acoyte perderá la doble mano en el trazado comprendido entre Neuquén y Díaz Vélez, pasando a tener únicamente sentido hacia el norte, con paradores ubicados sobre el margen este.

En paralelo, una cuadra de la Avenida La Plata -entre Rivadavia y Chaco/Quito- se convertirá en mano única en dirección a Rivadavia, mientras que calles secundarias como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce también modificarán sus sentidos para absorber el nuevo flujo vehicular.

Trazado completo y paradores de conexión intermodal

El recorrido del Trambús comenzará en el barrio de Nueva Pompeya y finalizará su trayecto en el Aeropuerto Jorge Newbery, atravesando puntos neurálgicos como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Villa Crespo y Palermo.

El corredor conectará de forma directa con distintas líneas de subterráneos y ferrocarriles de la región metropolitana.

Los paradores clave confirmados por las autoridades y sus respectivas conexiones son: