Caballito: habilitaron el nuevo paso bajo nivel de la calle Lorca

En las últimas horas, quedó oficialmente habilitado el tránsito vehicular en el nuevo Paso Bajo Nivel García Lorca, una de las obras más esperadas en el barrio de Caballito.

La intervención, desarrollada por el Gobierno de la Ciudad, tiene como objetivo primordial ordenar la convivencia vial en una zona de alta demanda y eliminar de forma definitiva la tradicional barrera ferroviaria.

El túnel, ubicado a metros de las vías del ferrocarril Sarmiento, busca reducir de manera drástica las demoras vehiculares y colectivas que se generaban con el paso de las formaciones.

Con la inauguración de este viaducto, las autoridades confirmaron que dejó de operar el paso a nivel provisorio de la calle Martín de Gainza, el cual funcionó como alternativa vial durante los meses de obra.

Según informaron fuentes oficiales, el cruce ya está disponible para automóviles, colectivos y ambulancias. No obstante, las cuadrillas continuarán trabajando en el entorno urbano para finalizar detalles estéticos, veredas, parquización e iluminación.

Cambios en el tránsito y nuevas pasarelas peatonales

La puesta en marcha del paso bajo nivel trajo consigo una profunda reconfiguración en el sentido de circulación de las calles linderas. Las autoridades viales solicitaron a los conductores circular con precaución debido a las modificaciones implementadas en el cuadrante afectado.

A partir de este fin de semana, la calle Gainza entre Aranguren y Avellaneda vuelve a tener sentido único hacia Avellaneda. En tanto, los tramos de Gainza entre Avellaneda y las vías, y entre Yerbal y las vías, regresan al esquema de doble mano.

Asimismo, el segmento de Gainza entre Yerbal y Rivadavia retoma su mano hacia Yerbal, mientras que la calle Repetto entre Bacacay y Bogotá vuelve a apuntar hacia Bogotá.

Los trabajos complementarios que faltan en Caballito

Si bien los autos ya pueden circular por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento, la obra civil todavía no está finalizada al cien por ciento. En los próximos días se completará la instalación de nuevo mobiliario urbano, rampas de accesibilidad y tareas de forestación en los márgenes de la calle Lorca.

Respecto a los peatones, se informó que los cruces tradicionales de Gainza y Lorca continuarán habilitados de manera provisoria. Permanecerán bajo ese esquema técnico hasta que concluyan las tareas finales en las nuevas pasarelas definitivas, diseñadas para garantizar un cruce seguro y fluido de los vecinos a ambos lados de la traza ferroviaria.