Cayeron "Alma" y "Analía", dos viudas negras que drogaron y desvalijaron a un hombre en Caballito

Casi dos años después de la denuncia de un hombre, quien fuera drogado y robado por dos viudas negras, finalmente la Policía detuvo a "Alma" y "Analía" en allanamientos realizados en Villa Soldati y Lomas de Zamora.

La causa se inició tras la denuncia de una víctima el 30 junio de 2024, quien expuso que dos mujeres que había conocido en un local bailable del barrio de Constitución y que luego invitó a su departamento en Caballito lo habían drogado y robado.

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Allí, tras compartir bebidas, el hombre perdió el conocimiento, y en ese contexto las mujeres, identificadas como Analía y Alma, de 26 y 31 años (sus nombres reales son Giselle Tamara Lozano y Jocelyn Xiomara Torres), le sustrajeron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos.

Luego del hecho delictivo, la víctima constató que las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales del damnificado, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Identificación de las mujeres





A partir de tareas de investigación realizadas por la División Investigaciones Comunales 8, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las sospechosas y establecer sus domicilios, lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.

Como resultado, en una casa ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, de Villa Soldati, se detuvo a una de las imputadas, a la que se le secuestró una consola PlayStation 4 y un celular.

La Policía encontró los objetos robados por una de las delincuentes (Policía de la Ciudad).

En tanto, en un domicilio de Ingeniero Budge, se concretó la detención de su cómplice, con la intervención de personal de la DDI de ese partido, donde también se incautó un celular.

Tras sus identificaciones, se logró establecer que una de ellas contaba con siete antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad. Finalmente, interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, que labró actuaciones por robo.

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