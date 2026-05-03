Suelo humeante en Chubut: grietas con calor y brasas subterráneas generan alarma rural

Un fenómeno llamativo e inquietante fue registrado en la provincia de Chubut, específicamente en una zona rural cercana a Sastre.

Vecinos del lugar detectaron grietas en la tierra seca de donde sale humo y calor, lo que activó alertas inmediatas.

En las últimas horas, se viralizaron imágenes que muestran fisuras en el suelo con brasas visibles bajo la superficie, un hecho que generó preocupación ante la falta de certezas iniciales sobre su origen en áreas que antiguamente funcionaban como mallines o humedales.

La hipótesis del incendio subterráneo

Según especialistas, la explicación más probable para este suceso es la presencia de un fuego subterráneo.

Este fenómeno ocurre cuando materia orgánica acumulada bajo tierra, como raíces y turba, entra en combustión lenta debido a la sequía prolongada y las altas temperaturas.

El humo emerge cuando el oxígeno ingresa por las grietas naturales del terreno, manteniendo las brasas activas de forma invisible en la superficie.

Aunque este tipo de episodios no es frecuente, existen antecedentes en la Patagonia bajo contextos de déficit hídrico extremo.

Expertos señalaron que el humo y el calor son "una señal clara del avance de la desertificación" y de los efectos del cambio climático en la región, que ha provocado el secado progresivo de los ecosistemas locales.

Descarte de actividad volcánica

Ante la espectacularidad de las imágenes, en redes sociales surgieron especulaciones sobre un posible origen geológico.

Sin embargo, geólogos y expertos descartaron rápidamente cualquier riesgo volcánico, ya que la Meseta Central de Chubut no presenta antecedentes de este tipo de actividad desde hace millones de años.

No obstante, las autoridades advirtieron sobre la necesidad de analizar los gases emitidos, ya que la combustión de material orgánico bajo tierra puede liberar sustancias dañinas para las personas y el ganado.

Hasta el momento no se reportaron daños a viviendas, pero se recomienda realizar estudios técnicos específicos para delimitar el área y evitar que el fuego subterráneo se propague hacia la superficie.