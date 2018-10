Por Jimena Golender

Los tiempos están cambiando en la moda y bienvenido sea. Los estereotipos y parámetros de belleza que dominaron la industria durante tantos años, ya no son los mismos.



El mensaje de la eterna juventud perdió fuerza y la madurez ya no es considerada un tabú, sino una evolución de la belleza. En este contexto de muchísima más inclusión es que surge Oldushka, la nueva agencia de modelos senior exclusivamente para personas mayores de 50 años.



Si bien otras agencias convencionales también incorporaron modelos más grandes, la empresa ubicada en Rusia es la primera en trabajar sólo con este nicho.



Al frente de este proyecto se encuentra Igor Gavar, un fotógrafo ruso que en el 2011 lanzó el blog Oldushka donde publicaba sus retratos callejeros de los residentes mayores de Moscú y San Petersburgo.



Cinco años después, en el 2016 dio un paso más y se animó a crear la agencia. Actualmente, representa a más de 28 modelos que van desde los 50 a los 80 años, la mayoría rondan los 60, salvo una excepción, Sergey, un hombre de 45 años al que Gavar aceptó sólo porque aparentaba más edad de la real.



Las y los modelos de Oldushka lucen sus cabelleras grises, arrugas y huellas del paso del tiempo, confirmando que la belleza no tiene edad y que no hace falta tener 20 años para formar parte de las revistas y pasarelas de moda. La agencia rusa es todo un éxito, no sólo por el mensaje que transmite sino también porque cubre la demanda por parte del mercado "fashion", cada vez más hambriento de nuevos referentes estéticos.



Íconos



En los últimos años, la industria fue dando pequeñas demostraciones de aprobación a esta tendencia social. American Apparel fue una de las primeras en dar el paso. La marca, conocida por sus campañas que buscan romper con los estereotipos, sorprendió al elegir a Jacky O´Shaughnessy, de 62 años, para promocionar su línea de lencería.



Otra firma que fue pionera es Marc Jacobs, que pasó de elegir a Miley Cirus como figura de su línea de maquillajes, a la sensual actriz Jessica Lange de 67 años.



El gran impulsor del proceso de cambio fue el blog Advanced Style, creado por Ari Seth Cohen en 2008. Un espacio dedicado al estilo de las mujeres mayores de 60 años que circulan por las calles de Nueva York.



El blogger comenzó retratando estilismos increíbles, osados y elegantes que fue subiendo a la web y fue furor. Lo que había comenzado como un hobby se convirtió en un exitoso negocio que hasta tuvo su propio documental donde se debate sobre la relación de la moda y la tercera edad.



Las experimentadas supermodelos han invadido también las tapas de revistas, como por ejemplo Daphne Selfe, de 83 años, que fue portada de Vogue; o la reconocida Iris Apfel, a quien la fama le llegó a los 84 años gracias a un estilo excepcional.



Con su pelo blanco y grandes ojos celestes enmarcados siempre por enormes gafas, conquistó al público y se transformó en una referente. Para Iris, el vestir es una manifestación de arte, y sus looks son un fiel respaldo de sus palabras.



Revalorizar la tercera edad



Las modelos mayores de 60 aparecieron para romper todas las barreras. Los nuevos íconos de estilo protagonizan campañas mundiales de los mejores diseñadores y se han convertido en referentes gracias a Instagram y sus blogs con miles de seguidores.



Aunque la tendencia también responde a intereses económicos, cualquier apertura sobre los mandatos estéticos es un indicio de que la industria está transitando un proceso de cambio, donde la belleza es más natural, real y humana.