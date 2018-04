Por Jorge Fernández Gentile

Hay situaciones en las que la ficción parece aplastada sin contemplaciones ante la inexorable realidad. O si lo prefiere ver de otra manera, lo increíble de una cuestión, con el correr de los minutos y conforme se suceden las cosas, cuando las historias en la actualidad se viralizan y todo se hace masivo, resulta mucho más concreto y hasta con tintes bien reales, al menos, en la apreciación generalizada.



Porque siempre suele quedar un cúmulo de dudas sobre si, en casos como estos, se produjeron trucos, engaños, o alguien se tomó el trabajo y el tiempo para mostrar lo inexplicable y embaucarnos a todos. Tanto, si lo hace bien, que hasta nos deja una filmación en la que algo, un espíritu fantasmal u otra fuerza superior a las conocidas en la tierra, logra hacer que un simple globo se mueva en forma inteligente.



La historia se produjo en un pub de Wrexham, al norte del principado de Gales, donde la dueña del lugar logró captar imágenes increíbles, que podrían aterrar al más corajudo de los mortales. Y el sitio Mundo Esotérico y Paranormal (MEP) describe el caso con todos sus detalles, como para que todo resulte mucho más enigmático y aterrador.

Se mueve solito

Gail Roberts, de 42 años y propietaria del pub The Kings Mills, cree que el espíritu fantasmagórico de un pequeño fallecido tiempo atrás ha estado jugando con un globo dentro de su local.

La mujer, que quedó anonadada en un primer momento, luego reaccionó e incluso se animó a filmar un video lleno de suspenso, en el que un globo, aparentemente normal, se moviliza por sí solo, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, que lo lleva apenas por encima del piso.