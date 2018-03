Puede que los métodos para conocer gente hayan cambiado, pero las citas siguen más vigentes que nunca.



En tiempos de Tinder y emoticones, es difícil conocer realmente a la otra persona. Una cena o un café compartido permiten acercarse y descubrir el universo de los demás.



Al momento de la conquista los nervios pueden jugar una mala pasada y hacerte pasar una noche incómoda. Contestá las siguientes preguntas para descubrir cómo es tu desempeño en una cita.

1. La persona que te gusta te ha invitado a salir el sábado. ¿Cómo te preparás?

a- El jueves vas a la peluquería, el viernes a comprar pilcha nueva y el sábado sesión de spa en casa.

b- Tranquila en casa. Un buen baño, ese vestido que te queda pintado y tu mejor sonrisa.

c- Con el mismo jean que usaste el viernes y unos chicles para el aliento.

2. ¿Cuál es tu cita ideal?

a- Una cena a la luz de las velas en ese restaurante romántico que te encanta y un paseo por el parque.

b- Que te preparen una rica comida con sus manos y algo de música de fondo.

c- Tomar unos mates en la plaza.



3. Saliste por primera vez con alguien y la cosa va muy aburrida. ¿Qué hacés?

a- Le contás todo sobre vos, que no se generen silencios incómodos.

b- Contás alguna de tus anécdotas más graciosas, con un poco de humor todo se arregla.

c- Le decís que tenés un compromiso y te vas.



4. Tenés una cita el viernes y te toca elegir la película

a- Elegís una de amor adolescente entre dos enfermos terminales.

b- Chequeás la crítica y te decidís por la que esté mejor puntuada.

c- Aprovechás para ver una de terror, mientras más sangre mejor.



5. Llega el momento de pagar la cena y vos…

a- Esperás que te inviten, es lo que hace un verdadero caballero.

b- Proponés pagar a medias y si no te lo permiten, ofrecés pagar la próxima cita.

c- Aprovechás y huís al baño, en una de esas zafás.



6. ¿Qué comés en una cita?

a- Una ensaladita liviana y agua sin gas.

b- Proponés compartir los platos así pueden probar más cosas.

c- Milanesa a la fugazetta y papas fritas a la provenzal.



7. Te ofrece pasarte a buscar por tu casa pero llega media hora tarde. ¿Cómo reaccionás?

a- Apenas saludás, hacés un reproche por la tardanza y la falta de respeto.

b- Preguntás el motivo de la demora y lo “castigás” haciéndolo responsable de comprar los pochoclos.

c- Cuando te tocan el timbre avisás por el portero que dada la demora, la cita está cancelada.



8. Tu cita decide hacerse el misterioso y llevarte a un lugar sorpresa. ¿Cómo te lo tomás?

a- Morís de ansiedad. Esas cosas no se hacen. ¿Y si no llevás la ropa apropiada?

b- Relajada, si tienen buena química el lugar no importa mucho.

c- Le exigís que aclare a dónde te piensa llevar o cancelás la cita.