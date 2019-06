Por Jimena Golender

El invierno hizo su irrupción oficial para este año el pasado viernes, lo que significa que llegó el momento de extremar las medidas de precaución para que las temperaturas bajas afecten lo menos posible. Las mascotas también se ven impactadas por los efectos del frío, especialmente los cachorros, los que padecen alguna enfermedad o aquellos de edad avanzada. Es por esto que, así como se toman ciertos recaudos para prevenir enfermedades respiratorias típicas de la época, debe tenerse en cuenta que los compañeros de cuatro patas también requieren atenciones especiales.

La alimentación

Una dieta nutritiva, equilibrada y de buena calidad es la base para que tanto humanos como mascotas se mantengan saludables. Por lo tanto, en épocas de frío, es fundamental que su comida sea adecuada a su tamaño, edad y características particulares.

Un animal bien alimentado tendrá sus defensas altas y las posibilidades de que sufra alguna enfermedad causada por las bajas temperaturas serán mucho menores. Sin embargo, no hay que confundir calidad con cantidad. Aunque muchos asumen que durante esta etapa conviene aumentar las calorías de la dieta, no sólo no es necesario sino que resulta contraproducente.

La sobrealimentación puede causar sobrepeso, entre otras patologías. Condición que debilita las defensas de la mascota.

A su vez, es probable que el animal reduzca su actividad física en los días de más frío, por lo cual, es importante prestar atención a las cantidades, así como la frecuencia de las comidas. En caso de no conocer las porciones diarias correspondientes para cada raza y tamaño, conviene consultar al veterinario.

El pelaje

El pelaje de las mascotas es una de las principales herramientas con las que cuentan para defenderse de las condiciones climáticas. Por lo tanto, se debe evitar las visitas al peluquero en invierno, ya que cuanto más largo esté el pelo, más abrigo le brindará. En el caso de las razas caninas con pelaje demasiado largo, se puede optar por un pequeño recorte, aunque lo ideal es hacerlo cuando comience a subir la temperatura en primavera. En lo que respecta al baño, es mejor hacerlo en un lugar calentito y alejado de cualquier corriente de aire frío. Y, a pesar de que puede ser un tanto complicado, utilizar un secador de pelo para evitar que la mascota pase mucho tiempo mojado o acumule humedad en sus patas u orejas (en esta zona no hay que apuntar el aire caliente directamente).

Abrigo y prevención

Las prendas deben cubrir el lomo del animal desde el cuello hasta la base de la cola.

Los animales viejitos y los cachorros son menos resistentes a los cambios de temperatura y deben ser protegidos del clima. Por lo general, las mascotas de edad avanzada suelen sufrir de artrosis, sus músculos son más débiles, sus sistemas de defensa ya no son tan eficientes y un frío muy intenso puede hacer que se debiliten o se enfermen. En estos casos, los abrigos sirven como una protección extra para cuidarlos durante los paseos.

Las prendas deben cubrir el lomo del animal desde el cuello hasta la base de la cola. Si es más corta dejará al descubierto la zona lumbar, que es el área de la columna que más sufre con el frío. También es importante cubrir el cuello, especialmente en los perros con problemas en las cervicales.

Por último, se recomienda llevar a la mascota al veterinario antes de que arranque el invierno para controlar que las vacunas estén al día y que esté libre de parásitos.

A considerar

Cuanto mejor alimentado esté nuestra mascota, mejor podrá afrontar el frío, y es necesaria la recomendación del veterinario.