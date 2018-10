Por Gabriel Arias

Ya sea por cuestiones económicas o sociales, se puede apreciar que tanto en nuestro país como en gran parte del mundo, la mayoría de las mujeres parecen haber "retrasado su deseo de ser madres" y abocarse más a otras cuestiones de su vida.



Sin embargo, el ciclo de la vida es tirano para todos y cuando una pareja o una mujer sola deciden dar "el gran paso" de la maternidad, a veces es más complicado de lo que uno desea. Sin embargo, el avance de la ciencia permite, por medio de diversos tratamientos de fertilidad, que una mujer de más de 40 años pueda cumplir su sueño de ser mamá.



Por tal motivo, el doctor Fernando Neuspiller (M.N. 82815, especialista en medicina reproductiva) le explicó a Crónica que "existe una tendencia social en el mundo que hace que las mujeres vayan retrasando cada vez más la maternidad, esto es tan así que en las clínicas de reproducción, vemos que hace varios años atrás en la edad media de las mujeres que acudían a estos lugares porque no podían quedar embarazadas era de 33 años, hoy 20 años más tarde, es de 38 años, o sea que la edad en las mujeres va aumentando para visitar a un médico porque no pueden quedar embarazadas y este retraso, se ve por éstos fenómenos sociales. La mujer se ve y se siente más joven que antes, de hecho, a los 38 años la mujer se siente adolescente todavía o saliendo de la misma, porque hay un estudio de la OMS que dice que la adolescencia dura hasta los 25 años, por lo cual la mujer se siente más saludable y quiere desarrollarse profesionalmente y personalmente mucho más de lo que ocurría hace 20 años, entonces ese desarrollo tiene relevancia importante en términos de probabilidad de embarazo".



El profesional, del Instituto IVI, indicó que "sabemos que a medida que aumenta la edad de la mujer, disminuye la posibilidad de que quede embarazada y eso tiene que ver con la condición genética de los óvulos. A los 30 o 33 años, tres de cada diez óvulos son genéticamente anormales, o sea el 30 por ciento no sirven, a los 38 o 40 años ese 30 por ciento se transforma en un 70 por ciento de los óvulos que no sirven”.



Hay más de uno



A la hora de conocer qué tipo de tratamientos existen, Neuspiller argumentó que "hay que ir de menor a mayor complejidad, en la menor se trata de técnicas de baja complejidad en la cual se saca una muestra de semen del hombre y a la mujer se la estimula la ovulación para que crezcan uno o dos folículos y luego colocarle esa nuestra de semen adentro del útero, esto se llama inseminación artificial, que es lo más simple dentro de las técnicas que usamos. Si esta técnica no funciona (tras tres intentos), ya que tiene una probabilidad de embarazo del 18%, hay que pasar a una técnica de alta complejidad: la fecundación in vitro y hay dos diferentes. Una en la cual se estimula a la mujer al ovulación de vuelta, pero los óvulos se los sacamos del cuerpo con una agujita muy finita, se aspira los óvulos, se colocan en una placa y se juntan con los espermatozoides. Si vemos que el varón tiene pocos espermatozoides, lo que se hace es agarrar cada uno y le pinchamos un espermatozoide adentro, ese es el ICSI. Si la pareja no necesita otra cosa, cinco días más tarde, le ponemos un embrión adentro del útero, ya que hoy en día las transferencias deben ser de un solo embrión y no dos como antes. En un pareja menor de 37 años, la posibilidad de embarazarse con este método es del 40 o 50%, y si la mujer es mayor a esta edad, la chance baja al 20 0 30%, y si pasa los 40 años es muy baja”.



La ovodonación



Otro de los métodos más utilizados y que apuntan a mujeres mayores de 40 años es la ovodonación: "Tiene un 60 por ciento ya que de diez mujeres que lo intentan, seis se embarazan en el primer ciclo, y las cuatro mujeres que intentaron sobre las 10 primeras, se embarazan dos en un segundo intento, o sea que luego de dos transferencias de manera acumulativa se puede llegar al 80% del embarazo. Aunque lo más difícil es asumirlo porque no están utilizando tus óvulos, pero técnicamente es simple porque a la mujer sólo hay que prepararle el útero, que se hace con pastillas. La mujer que hace ovodonación debe haber concurrido al psicólogo para que la prepare para aceptar que va a tener un bebé en la panza con el cual no comparte muchos genes, pero será su hijo porque no sólo es un vínculo genético sino que se trata de cumplir el rol de ser madre y padre. Este rol es mucho más importante cuando se hace bien, que tener un vínculo genético por un puñado de genes", dijo Neuspiller.



Respecto al método, el doctor agregó que "se hacen embriones y se colocan adentro del útero, ese embrión se comunica con la mamá, que es el vientre con el útero, o sea a través de estructuras que se llaman Micro RNA y es capaz de cambiar algunas características en el embrión. No le va a cambiar el color de ojos o pelo pero sí algunas características que lo hagan más parecido a su mamá, porque existe diálogo todo el tiempo entre las células, y también entre las del útero y del embrión".



PGTA, otra metodología que también se utiliza

"En el medio entre esta técnica de fecundación in vitro y la ovodonación, existe una técnica que se llama PGTA, que antes era DGP (que era el Diagnóstico Genético Preimplantacional). Es cuando viene una mujer y se le dice que 8 de cada 10 de sus óvulos son genéticamente anormales, entonces se le hacen embriones y a ellos les saco una célula, y esa célula se manda a analizar y va decir si el embrión es genéticamente normal o no. Si es normal se lo pondrá, y sólo haciendo esto se logra una tasa de gestación del 50 por ciento, porque se le está poniendo un embrión genéticamente normal, que se determina si la mujer se embaraza", argumentó el doctor Neuspiller.

Claves para entender mejor

