Hay una visión errónea, con respecto al trato o destrato que sufre nuestro cabello al mantenernos encerrados, sin salir a trabajar, a la escuela o a efectuar algún tipo de actividad que hacíamos fuera de casa. En ese contexto, debe quedar muy claro que, con respecto a este período obligado de la cuarentena, no debe considerarse que genere ningún efecto negativo en el pelo, sino todo lo contrario.

En ese sentido vale la pena escuchar a los que más saben. "Alejarse por un tiempo de secadores y planchitas previene la deshidratación del cabello y pérdida del color. No estar expuestos al smog de la calle, exposición al sol, humedad, que son factores de resequedad y daño, ayuda a su estado general", explica Martín Ghione, técnico colorista de la división canal profesional de Issue.

Además, al tener más tiempo libre en nuestro hogar, es la oportunidad perfecta (y única quizá) para poder realizar tratamientos de nutrición y reparación en el cabello.

¿Teñirse por primera vez?

Esta es una de las dudas más comunes durante el aislamiento. Una lucha interna que no solamente corre por el lado de las mujeres, ya que los hombres también padecen este "ser o no ser..."Aquellas que nunca se hicieron el color solas y ni siquiera saben cómo se prepara una coloración, pueden seguir los siguientes consejos de Ghione.

La coloración funciona con dos elementos: tintura más oxidante. Estos se deben mezclar sólo al momento de la aplicación, porque al pasar los minutos pierde fuerza de acción y puede no tomar las canas o el color quede oxidado y se lave rápido.

Antes de mezclar la coloración es importante usar siempre alguna remera vieja o que pueda ser manchada. Luego peinar el cabello para desenredarlo y que no dificulte al momento de la aplicación. Siempre con guantes.

Paso a paso, cómo hacerlo de forma correcta

Antes de la aplicación del color, aplicar crema hidratante, cera de peinar o gel generando una película para evitar manchar sectores como frente, orejas, cuello, etc. Que no toque el cabello que va a ser tinturado porque puede ser un aislante y no tome el color.

En el caso de tener mucha cantidad de cabello o muy largo, se puede hacer divisiones para que sea más fácil el depósito de la tintura. Estas pueden ser separadas con algún broche.

Se divide el cabello a la mitad desde la frente hasta llegar a la nuca, luego dividir de la parte superior de la cabeza hasta pasar por atrás de las orejas, lo mismo se repite del otro lado. Y así tener los cuatros sectores.

Se mezcla el producto en un bol plástico, nunca metálico. Se aplica la tintura, levantando mechas finas para no generar manchas de color o que no cubra las canas. Se puede reforzar la aplicación una vez terminado en los sectores frontales, donde las canas son más rebeldes.

Finalizado todo esto, hay que esperar un tiempo aproximado entre los 40 a 45 minutos.

Elegir el color

Para saber el elegir el tono acorde que se busca lograr, hay que tener en cuenta que las tinturas se leen por medio de números, o por nombres de fantasía. Estos nos indican que estamos en presencia de una altura de tono y reflejo.

"La altura de tono siempre es el primer número que está delante de los demás o simplemente se encuentra solo. Este es el encargado de generar el color natural. Se encuentra con el tono 1 llamado negro, siendo el más oscuro, subiendo en aclaración hasta el tono 10 rubio extra claro", advierte el colorista y a su vez agrega: "El número que le sigue es el reflejo, encargado de aportar el tono fantasía, por ejemplo .3 dorado, .6 rojizo, .1 ceniza, .4 cobre, .7 chocolate, .5 caoba".

¿Cada cuánto tiempo?

Es recomendable aplicar la tintura entre los 28 y 30 días, teniendo en cuenta que el cabello crece entre 1 y 1½ cm por mes. Sin embargo, hay ciertos tonos que requieren hacerlo más seguido dentro de los 15 a 18 días. "Para estos casos recomiendo no realizar el color en toda la cabeza sino aplicar la tintura en la parte frontal/vincha y en la raya del peinado, evitando así la sobrecarga de pigmentos en el cabello y deshidratación", finaliza el experto.