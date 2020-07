El maltrato a las personas mayores es un problema social que existe en todo el mundo, aunque pocas veces es denunciado. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

Los pocos estudios que abarcan esta problemática revelan que el maltrato hacia las personas mayores se observa en todas las clases sociales y en cualquier nivel socioeconómico. En más de la mitad de los casos, los maltratadores son los hijos y en el 10% están implicados los cónyuges.

Este tipo de maltrato tiene una correlación con el estado de salud de la persona que lo sufre. De esta manera, el maltrato físico, psicológico y económico se da más en personas mayores con autonomía; por su parte, la negligencia o el abandono tienen mayor incidencia en personas con una dependencia en aseo personal, alimentación o control de esfínteres.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud informó que, en el último año, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios.

Asimismo, revelaron que las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración: dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año.

"La negligencia por parte de sus cuidadores es la causa más frecuente de maltrato a los adultos mayores. No prestarles la atención ni los cuidados que necesitan en esta etapa de la vida favorece los accidentes y los problemas de salud de diversa índole. Es importante destacar que la tendencia general de este grupo etario es no reclamar, no pedir ayuda en forma directa. El sentimiento de sentirse una carga para los otros es casi la regla. Por esa razón, aquellos que se ocupan de su cuidado deben ejercer una estrecha vigilancia de sus necesidades e intentar satisfacerlas sin que se note demasiado. Tratar de evitar que la ayuda de los otros, que sin lugar a dudas la necesitan, sea vivida como un sentimiento de caridad, como una obligación", explica el doctor Eduardo Silvestre (MN 57.969), divulgador científico de Grupo Medihome.

Consecuencias de la pandemia en los mayores

Aunque todas las personas de cualquier edad pueden contraer Covid-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio.

"El Covid-19 está causando temor y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo", dijo Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde el organismo aseguran que las desigualdades globales presentes ya antes del Covid-19 provocan que la mitad de los adultos mayores de algunos países en desarrollo no tengan acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el Covid-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.

"Las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todos las demás", subrayó Guterre y agregó: "Al adoptar decisiones difíciles respecto de la atención médica para salvar vidas, se deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos".