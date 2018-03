A lo largo de la vida se deben enfrentar diferentes situaciones que ponen a prueba la capacidad de cada uno para superarlas. Existen quienes eligen ver los problemas para apostar siempre a un final feliz y logran transformar cualquier dilema en chances de crecimiento y aprendizaje. Otros, frente a las mismas circunstancias, lo ven todo negativo, como si el universo se complotara en su contra. ¿Sos de los que ven el vaso medio lleno o medio vacío?



1- Llegás al trabajo y tus compañeros te ven un tanto apagado, cabizbajo. Cuando te preguntan los motivos, respondés así:

a- Sí, tengo un día raro. Pero en unos minutos y tras un rico café, se me va a pasar.

b- Puede ser, no me había dado cuenta. No se puede estar siempre arriba.

c- Menos mal que lo notaron. Ayer estaba igual y ni se dieron cuenta.



2- Si llegás a tener una pelea con tu pareja…

a- Sé que a veces es necesario y la tormenta pasará.

b- No me gusta estar peleado, pero creo que sirve para replantar y analizar la relación.

c- Estamos al borde del final.



3- ¿Cómo te ves en cinco años?

a- Cumpliendo mis sueños y muy feliz, rodeado/a de la gente que quiero.

b- Cosechando los frutos de mi esfuerzo y con nuevos proyectos.

c- No tengo la menor idea, probablemente más viejo/a.



4- Hace tiempo que buscás trabajo y, finalmente, te llaman para una entrevista. Pero no sos la persona seleccionada. ¿Qué pensás?

a- Por algo no se dio. En el futuro vendrá algo mejor.

b- Quizá no tenía la experiencia o formación que buscaban.

c- Una entrevista más que me rechazan.



5- Te presentan a alguien con una forma de ser algo desagradable; vos:

a- Te acercás a conversar para conocerlo/a un poco más. Las primeras apariencias engañan.

b- Quizá tenga un mal día, habrá que darle el beneficio de la duda.

c- Te mantenés alejado, con gente así no se puede hablar.



6- Te vas de vacaciones a la costa y la primera noche se corta la luz en la casa. ¿Cómo reaccionás?

a- Sale un truco a la luz de las velas.

b- No es lo que esperabas justo el primer día. Es la excusa perfecta para ir a pasear por la peatonal.

c- Típico, todo lo malo te pasa a vos.



7- ¿Cómo creés que le irá al Seleccionado argentino en el Mundial de Fútbol Rusia 2018?

a- Seremos los futuros campeones del mundo.

b- Llegaremos a semis y ahí que sea lo que dios (o Messi) quiera.

c- Si jugamos como hasta ahora, si los árbitros nos ayudan, con suerte llegamos a octavos.



8- Cuando alguien te hace un favor, ¿cómo lo tomás?

a- Como un acto de bondad que sabré retribuir.

b- Agradezco el gesto.

c- Seguro viene un “mangazo” a futuro.



RESULTADOS



Mayoría de respuestas A

Sos un claro optimista y lográs valorar con objetividad las oportunidades que la vida te presenta. Tenés la capacidad para transformar lo negativo y rescatar lo positivo de una situación adversa. Cuando las cosas no suceden según lo esperado, nada te desalienta, y continúas intentándolo aunque se presenten obstáculos en el camino. Tu lema es “siempre para adelante”.



Mayoría de respuestas B

No te dejás llevar por lo negativo, pero entendés que en la vida no todo es color de rosa. Sabés que lo bueno viene con esfuerzo y que lo malo muchas veces es inevitable. Puede que algunas circunstancias te desalienten, pero sólo dura un momento. Al otro día hay que volver a salir a la cancha a dejar todo. El equilibrio que mantenés te convierte en una persona realista.



Mayoría de respuestas C

Tenés una tendencia excesiva a ver el lado negativo de las personas y la vida. No sos de ilusionarte por nada y mucho menos tener expectativas positivas. Esto te limita continuamente, ya que al apostar siempre por el peor resultado, quizá te pierdas oportunidades que se presenten.