Por Leo Schwarz

paranormales@cronica.com

Los expertos en extraterrestres creen que el contacto con personas (así las consideran) de otro planeta es más frecuente de lo que se imagina. De todos modos, también estiman que no se dan a conocer para evitar una revolución en la Tierra. A la hora de brindar argumentos, especulan con una posible convulsión de la raza humana, que por ahora no estaría preparada para recibir visitantes. ¿Cómo son? ¿Por qué querrían contactos con “nosotros”? ¿Seríamos compatibles? Esas son algunas de las miles de preguntas que nos hacemos con suma frecuencia. Y mientras generamos una serie de especulaciones, aparecen trascendidos de un hipotético espacio que los seres humanos les están brindando a los alienígenas.

Según revela el sitio Extranotix, hay asombrosos documentos oficiales de Estados Unidos que revelan una desconcertante base secreta que se estaría construyendo en un área remota de Nuevo México, adecuada para la colaboración con los extraterrestres. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó varios archivos sobre supuestas actividades de aliení- genas y la presencia de OVNIs en la tierra administrada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que incluye algunos detalles y acusaciones bastante extrañas. Esos datos del Servicio Forestal fueron encontrados por John Greenewald, fundador del sitio web The Black Vault.

Los registros de la oficina de servicio de la región suroeste de Albuquerque, Nuevo México, describen en detalle la solicitud extravagante de un presunto testigo de la construcción de una base extraterrestre en el Bosque Nacional Tonto, cerca de Phoenix, Arizona.

Esto se refleja en un mail enviado por el Departamento a todos los guardaparques. El mismo argumenta: “Esta mañana David recibió una llamada de la recepción de un hombre que informó sobre la construcción de una planta gubernamental secreta en el cañón cerca del río Salado, más allá del Pinal Creek (río arriba del lago Roosevelt). La persona que llama afirmó haber visto las grúas de construcción salir de los acantilados, aviones furtivos en miniatura y ovnis, así como personas que trabajan juntas en el sitio con algunos extraterrestres que aparentemente se alimentarían de carne humana. La persona que llamó también dijo que había encontrado una cabeza cortada y tomó algunas fotos. El hombre informó que tiene 60 años, que no está loco y que no usa drogas. Dijo que ya había llamado a la oficina en el lago, pero que no sabía si esas personas estaban involucradas o no”.

Ese correo electrónico que circuló y que también fue capturado por el mencionado sitio Extranotix, generó un impacto enorme. De todos modos, en ningún momento del mensaje aclaró si dicha comunicación entre “ambas especies” es permanente, pero sí sugiere un posible encubrimiento.

Por si fuese poco, hay varias declaraciones de los teóricos de la conspiración que promueven la idea de que hay seres extraterrestres que viven aquí en la Tierra y que el gobierno de Estados Unidos lo sabe todo, pero lo mantiene en alto secreto, por miedo a lo que sucedería si las noticias salieran al dominio público.

Contactos con extraterrestres. ¿Cómo actuar?

En la actualidad, un importante porcentaje de la población mundial asegura haber observado naves similares a platos voladores. Si bien la distancia es sideral, puede que alguna vez los encuentros sean mucho más cercanos. Por ende, en 1967 (con la participación de más de 40 países firmantes), en el tratado de las Naciones Unidas para el espacio exterior, constataron reglas de conducta y protocolos a seguir en caso de un futuro contacto con vida exterior

¿Cuáles son?



Los astronautas tendrán que estar en cuarentena, con la intención de evitar que introduzcan una posible contaminación a nuestro planeta. Esto nace a partir de la conclusión de los científicos, quienes plantearon que si el ser humano es portador de bacterias, el extraterrestre también. Tiene que ser reportada a las Naciones Unidas de inmediato para iniciar una investigación.

Los astronautas son embajadores de los seres humanos, que deben comportarse con grandeza y ser representantes de la nueva especie. Surgen leyes marítimas para los colonizadores espaciales, ya que ningún humano o nación puede apropiarse de un planeta o trozo del mismo. Tratarlos como personas, considerando que no se les puede hacer daño a pesar de venir del espacio exterior. Cualquier objeto fabricado en el país norteamericano que sea vendido en el espacio exterior tendrá impuestos según sus leyes.

Podrían existir más casos

Se imaginan una guerra en la que uno de los involucrados cuenta con ayuda alienígena? Aunque esta situación pareciese utópica, hay una persona en el mundo que trata de darle veracidad. George Filer, un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, argumenta que los extraterrestres ayudaron a los norteamericanos durante la guerra de Vietnam. Actualmente es el director de la sección oriental de la Mutual UFO Network (Mufon), la mayor organización del mundo dedicada al estudio de los OVNIs y la investigación de la vida en otros planetas.

De esta manera, la base militar secreta en el Bosque Nacional de Tonto no sería la única en la Tierra. No conformes con esto, en una serie de informes en línea, conocidos como “archivos de Filer”, Scott Heckman habla de una base en el bosque nacional, donde decenas de personas también “desaparecieron”. Y agrega: “La base más importante que yo era capaz de seguir tiene acceso ubicado en el Bosque Nacional Tonto. Lo descubrí mientras acampaba en el desierto de Sierra Ancha. Los OVNIs seguían volando por la cuenca, a dos minutos de distancia. Volaron a baja altura, hacia el sudeste, a unos tres mil kilómetros sobre el suelo. Durante el día, algunos aviones A-10 también usan el área de entrenamiento. La práctica de reabastecimiento de combustible también tiene lugar aquí tanto de día como de noche. Estas áreas se vieron afectadas por numerosas desapariciones inexplicables, que se han producido en el condado de Cochise en los últimos 30 años. Los autos fueron encontrados abandonados, con sus documentos, el dinero y las llaves dentro del automóvil. Sus ocupantes han desaparecido misteriosamente, y nunca más se han encontrado”.

Algunas de las teorías de la conspiración más extravagantes dicen que las "entidades alienígenas superiores” arribaron hace mucho tiempo a la Tierra, pero se llegó a un acuerdo con ellas para evitar que nos arrastren.

En resumen, les darían bases secretas para vivir con un suministro de humanos para comer y realizar experimentos. A cambio de esto, el gobierno de los Estados Unidos habría tenido acceso a su conocimiento.

Las supuestas plataformas incluirían una enorme base subterránea en Dulce, Nuevo México, cerca de 250 millas del Bosque Nacional de Tonto, de acuerdo con una especie alienígena conocida como “Altos Blancos” dentro de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, Nevada, y también una base extranjera y militar en el sitio de alto secreto de los Estados Unidos 51 de la Fuerza Aérea (Área 51), en el mismo estado. Scott C. Waring es un firme defensor de las teorías conspirativas.

En su blog ufosightingsdaily.com, dijo recientemente: “Justo en las afueras de Las Vegas está la Base Nellis de la Fuerza Aérea, donde hay una base de aliens altos y blancos cerca de la zona de tiro. ¡Es un área enorme que alberga una base secreta para extraterrestres que tiene unos 2.180 kilómetros cuadrados de extensión!”.