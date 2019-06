Leonardo Schwarz

Cada vez existen más pruebas contundentes, irrefutables, que certifican la existencia de vida extraterrestre. Los avistamientos se producen casi de manera sistemática, varias veces a la semana y en los lugares más recónditos del planeta, y los expertos en la materia coinciden en la visita de esos seres de otros mundos a la Tierra. Si bien es cierto que muchas organizaciones gubernamentales y de otros estamentos pretenden desestimarlo por diferentes motivos, la gente va dejando de temer ante eso que resulta desconocido. Es que, en ese contexto, la sociedad empieza a animarse: los investigadores, activistas, políticos, militares de alto rango y otras personas de todo el mundo declararon oficialmente acerca de la existencia del fenómeno OVNI, delante de varios miembros retirados del Congreso de Estados Unidos.



WikiLeaks es una organización internacional, online, sin fines de lucro, que publica material clasificado que consideran que es relevante para que el público lo sepa. Creada por el polémico Julian Assange en 2006, sus filtraciones han hecho temblar los cimientos de la administración norteamericana denunciando delitos consentidos por el Pentágono y, entre los miles de páginas de material clasificado, hay referencias al tema OVNI y a los extraterrestres.Y recientemente se adelantó al obsequiar un artículo titulado "Embajador confirma la vida extraterrestre".



Todo surgió tras una reunión entre Mahmadsaid Ubaidulloev, alcalde de la ciudad tayika de Dushanbe, y Ken Gross, embajador de Estados Unidos en Tayikistán. Este es un país de Asia Central que limita con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y China. La reunión se celebró en 2010 y se resumió su contenido en un documento clasificado, posteriormente liberado por WikiLeaks.

Ubaidulloev citó el tema con un embajador estadounidense

La charla se centró principalmente en temas bilaterales y en inversiones que harían los estadounidenses en esa pequeña nación. Pero el tema de los extraterrestres también entró en la conversación. A partir de esta situación, y en medio de un clima ameno, se decidió tocar el verdadero tema que le interesaba al alto funcionario local: la vida extraterrestre. Ubaidulloev dijo que la tarea principal era construir un sentido de identidad nacional entre los diferentes grupos étnicos, y dijo que Estados Unidos era un ejemplo. Señaló que "la guerra es muy peligrosa", y a continuación agregó: "Sabemos que hay vida en otros planetas pero tenemos que hacer la paz aquí por primera vez en una reunión". Su afirmación desmitificó que, entre gobernantes, no hubo contradicciones.

El documento de WikiLeaks