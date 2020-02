Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar



Llegó el verano y consigo aparece algo que complica la visión de grandes y chicos y que puede contagiar a todos: la conjuntivitis.



Se trata de una inflamación de la membrana transparente que recubre el ojo, llamada "conjuntiva", y es muy frecuente, sobre todo en la época estival. Para saber todo acerca del tema, la doctora Betty Arteaga (M.N. 112.049 y oftalmóloga del Hospital Italiano) sostuvo: "El ojo se pone rojo e inflamado, habitualmente pica, molesta, arde y puede haber también lagrimeo y secreción purulenta que pegotea el ojo, sobre todo al despertar. Si presenta estos síntomas, debe consultar con su médico oftalmólogo, ya que, aunque las conjuntivitis virósicas leves pueden llegar a curarse solas, las moderadas a severas requieren tratamiento de apoyo y sintomático. Generalmente el médico oftalmólogo indica un colirio o ungüento con antibióticos y, a veces (si hay mucha inflamación), también con corticoides, para que el cuadro sea menos molesto y dure menos tiempo. Si hay alteración de la visión o si ambos ojos están muy congestionados o con dolor, es recomendable consultar de forma urgente al oftalmólogo. También, si se trata de un lactante menor de 28 días, en cuyo caso hay que tomar medidas especiales".

Cuidados

Cabe destacar que una persona que curse una conjuntivitis debe mantener estrictas pautas de higiene, que incluyen: no compartir artículos personales, como almohadas, paños, toallas, sábanas, gotas para los ojos, cosméticos y anteojos; no ingresar a piletas de uso colectivo; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; y tratar de no tocarse los ojos y el rostro.



El tiempo de duración del cuadro puede variar entre una semana hasta un mes, en casos graves. Si es alérgica, se resuelve cuando el irritante desaparece o es retirado del entorno del paciente. En el caso de usuarios de piletas de natación, no se debe retomar la actividad hasta recibir el alta médica definitiva. Otro de los enemigos de la vista son los rayos ultravioletas del sol (UVA y UVB), que son dañinos para la córnea y la piel de los párpados.



Su acción tiene un efecto acumulativo en el tiempo, tanto en piel como en ojos, es así como las principales enfermedades oculares relacionadas con la exposición solar se dan en adultos mayores, tales como cataratas y maculopatía. En el caso de los chicos la exposición solar inadecuada puede causar en forma aguda ojo seco e inflamaciones de córnea, entre otras afecciones. Hay que evitar exponer al sol de manera directa a menores de un año.



En cuanto a los chicos mayores de esta edad, siempre hay que evitar la exposición en horarios de alto riesgo (10 a 16); tratar de que jueguen en la sombra, recordando que tanto el agua como la arena reflejan los rayos solares, por lo cual se recomienda usar anteojos envolventes que cubran la totalidad del área ocular con un buen filtro para rayos UVB y UVA, así como gorros o sombreros. Para evitar la irritación en la pileta o en la playa es recomendable el uso de antiparras protectoras.

Síntomas

Cualquier persona que mire directamente al sol, aun por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. La retinopatía solar es una enfermedad rara que consiste en una alteración macular producida por un mecanismo fotoquímico tras la exposición intensa a la radiación solar.



Los síntomas más frecuentes son alteración de la agudeza visual y percepción de una zona de menor visión en el centro del campo visual. Aunque los síntomas y las alteraciones maculares suelen ser reversibles, pueden quedar secuelas permanentes en la visión.



Todos los años, cuando la temperatura empieza a subir y las radiaciones solares se intensifican, los expertos no se cansan de alertar sobre la necesidad de usar cremas solares para prevenir efectos nocivos del sol sobre la piel. Sin embargo, no estamos tan acostumbrados a oír advertencias sobre el perjuicio a los que nuestros ojos se encuentran expuestos en esta época del año, ya que los rayos ultravioletas (UVA y UVB) son altamente dañinos para la vista.



Otra zona comúnmente olvidada es la piel de los párpados, localización frecuente del cáncer de piel. Es por ello que es clave protegerse, ya que, al igual que la piel, los ojos también tienen memoria de haber sido expuestos a los rayos UV. Para protegerse de los efectos de la radiación UVA y UVB es fundamental el uso de anteojos de sol; contrariamente a lo que se cree, no es importante el color del lente, sino que tenga la protección adecuada contra los rayos UV.



No hay una relación directa entre el tono del cristal y el grado de protección, es decir, no significa que cuanto más oscuro sea el vidrio más nos protegerá de los riesgos del sol: existen anteojos transparentes que tienen filtros ultravioletas. Por ello es importante comprar los anteojos en ópticas reconocidas, en donde esté garantizado que el lente tiene filtro, o en donde uno pueda averiguar con un profesional si lo tiene.

Otras prevenciones para llevar adelante

Existen otros puntos a tener en cuenta a la hora de cuidar la salud ocular. Uno de ellos tiene que ver con la protección dentro del agua: para evitar la irritación de los ojos al nadar o al practicar deportes en la pileta o en la playa es necesario el uso de lentes de agua o antiparras protectoras, algunas pueden incluso tener el aumento que la persona necesita.

En cuanto a los lentes de contacto, si se usan, habrá que sacárselos antes de entrar a la pileta, porque los microorganismos podrían adherirse y crecer allí, produciéndose infecciones en la córnea.

Tampoco es conveniente usarlas en el mar, puesto que el viento, la arena y el sol resultan una mala combinación para los usuarios de lentes de contacto, es preferible usar anteojos de sol con nuestra graduación para estar más tranquilos.

Y un ítem más a tener en cuenta es que los niños pasan más tiempo al aire libre en vacaciones y, por lo tanto, están más expuestos a sufrir diversas afecciones en sus ojos.