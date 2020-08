En una ciudad donde los comercios gastronómicos abundan, no es tarea fácil ofrecer una propuesta innovadora y diferenciada, especialmente cuando se trata de una comida tan tradicional como las empanadas. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir emprendimientos que reinterpretan este clásico de la mesa argentina con rellenos gourmet, masas de colores y combinaciones inspiradas en la cocina regional local e internacional.

Los sabores más tradicionales, como la de carne cortada a cuchillo o la de queso y cebolla, ahora conviven con las de pollo al curry; peras, queso azul y nuez o vacío con provoleta y chimichurri.

En medio de este nuevo fenómeno gastronómico se encuentra un pequeño emprendimiento ubicado en Núñez: Empanadas Tremendas. Una propuesta de Eleonora Mykyezuk y Leandro Fucci, un matrimonio que hace tres años se animó a apostar por este formato y cuyas empanadas hacen honor al nombre que eligieron.

"Siempre tuvimos la idea de hacer algo diferente, innovador, que sea artesanal y de calidad", cuenta Eleonora, quien desde chica tiene pasión por la cocina. Su marido- agrega- se encarga del marketing y juntos lograron potenciarse para dar nacimiento a este proyecto que ofrece carnes a cocción lenta, masas con colorantes naturales, y repulgues hechos a mano.

"Los sabores los desarrollamos en base a nuestros gustos, recetas familiares y de amigos y combinaciones de ingredientes argentinos", aseguran. La masa con la que trabajan está hecha con una receta propia, aunque el detalle más cautivador es la colorida presentación, porque creen que "la comida entra primero por los ojos".

Este aspecto diferenciador se adapta al público más joven y "foodie", que se anima a los sabores más novedosos (como pollo jalapeño, bondiola a la barbacoa e hinojos y queso sardo) y aprecia la presentación para luego compartirlo en las redes sociales.

No obstante, es el sabor de la propuesta lo que se lleva todos los aplausos. Las reseñas de los clientes en redes sociales y sitios de crítica gastronómica así lo confirman. La devolución del público no sólo remite a la originalidad del producto, sino al exquisito resultado y el precio accesible. "Las reseñas que recibimos reflejan la buena experiencia del cliente, la calidad de la materia prima, el cuidado en los procesos y el sabor final", advierten ambos.

En plena cuarentena, el boca a boca y el éxito en redes le dieron un impulso que no sólo ayudó a atravesar la caída que sufre el sector gastronómico, sino que los hizo crecer aún más. El local de Arcos 3182 no para de recibir pedidos para take away y delivery.

"Arrancamos con 10 sabores y ahora tenemos 20, vamos sumando novedades, pero siempre bajo la misma premisa", explica Eleonora. Dentro del menú también hay opciones más tradicionales para quienes prefieren los sabores típicos. Para ellos ofrecen clásicos renovados como vacío con provoleta y chimichurri (la más pedida), cordero (horneado por 3 horas) y mollejas al verdeo (una delicia imperdible).