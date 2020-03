Por Karina Limura

paranormal@cronica.com.ar

En el pueblo bonaerense de Punta Indio, de tan sólo 600 habi- tantes y ubicado ape- nas a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, continúa muy presente una leyenda que moviliza a los pueblerinos, casi todas las noches.

Es que a metros de la costa de la bahía de Samborombón, cuando la luz de las estrellas deja lugar a la luna, se observan en el cielo extrañas luminosidades mien- tras se suelen escuchar gritos de supuestas personas, como si se encontraran en medio de una pelea. Casos repetidos e inexplicables. Que resaltan en una pequeña localidad que es- conde más de una enigmática historia sin respuesta, aunque toda la zona parece inmersa en hechos paranormales o, simplemente, sin una lógica resolución.

¿Un barco en llamas?

Los pueblerinos, varios de ellos, cuentan que en el lugar y por las noches se suele avis- tar una embarcación que es presa de las llamas navegan- do a tan sólo unos 500 metros de la costa, aunque de pronto esa imagen desaparece. Asi- mismo, se ven luminosidades que aparecen con forma de esfera desde lo profundo de las aguas y un pez linterna que aterró a varias personas, ya en la zona de la bahía de Sambo- rombón, muy visitada por los pescadores.

Enigmático arco

El arco de la bahía es uno de los lugares que más registran fenómenos paranormales en la zona y que han sido detec- tados por todas las generacio- nes del pueblo. Aquellos que eligen ese sitio para vivir o para descansar unos días del frenesí de las grandes ciuda- des suelen dar testimonio de las frecuentes anomalías que suceden en Punta Indio. Algunos residentes relataron las aseveraciones de quienes en una estadía circunstancial en la zona aseguraron haber vivido experiencias que los dejaron duros y sin explica- ción, por lo que varios inves- tigadores se vieron motivados para asistir a la zona y realizar diversos trabajos de campo. Además de las grandes histo- rias que experimentaron va- rios en el hotel abandonado (que fuera demolido meses atrás), se conoce una leyenda del lugar que cuenta que a tan sólo cinco cuadras desde la costa de la playa hacia dentro del río se observa un barco a la noche que se prende fuego y se escuchan gritos espeluznantes

Qué cuentan los vecinos

Varios son los vecinos del lu- gar que dicen haber visto el barco y que siempre pasa lo mismo: se ve a lo lejos y a los minutos comienzan los gritos fuertes de gente asustada, tan- to niños como adultos, y en segundos el barco se prende fuego y se hunde en el fondo de las aguas. Algunos investigadores llega- ron al lugar para revisar las aguas y ver si allí había restos de algún transporte marino, pero al revisar no encontra- ron nada. Bien se sabe que, si realmente fue quemado el barco años atrás, las piezas de madera podrían haber queda- do fragmentadas, por lo que el movimiento de las aguas pudo llevar hacia otro destino lo que quedó de la nave.

¿Esferas luminosas?

Diversas personas señalaron que visualizaron sobre el agua esferas luminosas que apare- cen con movimiento, u otras afirmadas en el horizonte, de modo tal que dan la sensación de cúpulas luminosas propias de una ciudad enclavada en medio del estuario donde, es obvio, hay solamente agua. La mayoría de los relatos proviene de los pescadores que frecuentan la zona mis- teriosa y que también hicie- ron un aporte al registro de fenómenos de difícil expli- cación que se reiteran en la bahía. Lamentablemente, por miedo a que los desacre- diten, muchos no se animan a contar sus experiencias vivi- das en el lugar. Algunos pueblerinos bauti- zaron lo que ven como “el pez linterna”, por el efec- to que genera en el agua. Los pescadores señalan que ven una luminosidad zigza- gueante que surca rauda a pocos centímetros de la su- perficie y a la que algunos hasta aseguran haberla visto saltar fuera del agua. Nume- rosos son los testimonios de personas que no se conocen entre ellas que aparecen año tras año contando la misma historia.

Duendes y hadas

El territorio de Punta Indio fue declarado por la muni- cipalidad del lugar como reserva ecológica por la gran variedad de fauna y flora. Las personas que habitan el lugar en su mayoría no sue- len utilizar autos, sino que se movilizan en bicicletas o simplemente a pie. Ir a comprar al almacén suele ser una linda salida familiar y además sirve para charlar y saber cómo están los vecinos del pueblo. Va- rios vecinos señalaron que cuando iban a hacer las compras o al ir al colegio o a la capilla que se encuentra en el lugar vislumbraron se- res no frecuentes, como ha- das o duendes. Marta, una residente de los fines de semana, le indicó a Crónica que en un árbol de su vecina, a quien fue a visitar, vio un hada de color anaranjado que pasó por delante de ella cuando es- taba volviendo para su casa. Asimismo, Coco, un hom- bre de 83 años que vive de cortar el pasto y de su huerta, señaló que allí sue- le verse de vez en cuando personitas de medidas pe- queñas muy similares a los duendes, que andan dando vueltas en los árboles, pero que son indefensos porque están libres sin que nadie los moleste.

Cuando se investigó se registraron pruebas

Un grupo de destacados investigadores de fenómenos paranormales se juntó para efectuar una investigación en la zona. El equipo de Dogma-Argentina (que varias veces nos ha brindado notas para el suple) decidió comprobar en primer lugar si cada 31 de octubre realmente es un día donde allí se incrementa la actividad paranormal, y en segundo lugar, desentrañar las historias y leyendas que rodean al Hotel Argentino de Punta Indio, posteriormente demolido.

El relato

Lo espeluznante de este hotel era que allí se encontró oro nazi, evidencias que se habrían registrado en tiempos de la post Segunda Guerra Mundial. Hasta allí, camuflados, habrían asistido secretamente presidentes importantes de diversos países y se concretaron tratados entre las personas más poderosas de aquella época. Así, según aparece en la web del grupo de expertos, cuando un equipo llegó al lugar, dos de sus integrantes comenzaron a vivir diversas experiencias personales. Mientras caminaban hasta la entrada del hotel abandonado, percibieron una sombra saltar desde las ruinas de la edificación. En su momento ese lugar había sido la cocina, donde residían los empleados. Luego, al ingresar todos al esqueleto del hotel, el líder de la investigación y quien era el último en entrar divisó una figura en la oscuridad que pasaba de una sección a la otra en la zona de la cocina; en ese preciso momento exclamó: “¡Parece que no estamos solos!”. Posteriormente el equipo instaló todos los equipos de medición necesarios para verificar la presencia de espíritus fantasmales que por entonces continuaban rondando en el lugar sin poder descansar en paz. Horas más tarde, la tecnología indicó que efectivamente allí había actividad de entidades, aunque era imposible visualizarlo.

Chau pruebas

Hace apenas unos meses el hotel fue demolido para futuras construcciones, por lo que hasta el momento no se ha hecho otro trabajo de campo para saber si los espíritus continúan en el lugar o decidieron marcharse tras la desaparición del esqueleto edilicio donde se encontraban deambulando. Fuentes: fuentes locales y propias, Dogma-Argentina.

Un sitio lleno de misterios, que n sitio lleno de misterios, que siempre genera iempre genera nuevas nuevas sorpresas

En varias oportunidades el grupo de investigación de Dogma-Argentina, que lidera Ariel Martín Lopez, así como también el llamado Crónica Paranormal, de Marco Bustamante, han visitado Punta Indio, fundamentalmente porque el hotel, ahora derrumbado, era una verdadera tentación para los investigadores, dada su supuesta relación con el nazismo en nuestro país en tiempos de la segunda guerra y en los años siguientes. Lo concreto es que Punta Indio parece superar ese único sitio que se hallaba pegado a las aguas del Río de la Plata. Las leyendas, las luces y otras imágenes que se ven, las voces que en las noches se pueden llegar a escuchar, lo coloca en un plano destacado en el estudio paranormal en suelo bonaerense. Y que vale visitar cada tanto, porque siempre sorprende con nuevas y misteriosas manifestaciones. Por Jorge Fernandez Gentile