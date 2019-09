Por Gabriel Arias

Aunque todos los sentidos que poseemos los seres humanos son muy valiosos, la visión es uno de los más preciados, ya que nos permite disfrutar de paisajes, colores, formas, la belleza de la vida misma, a través de la mirada. En cambio, si nuestros ojos no están del todo bien, si padecen alguna enfermedad o no tienen el descanso necesario, que también requieren, entonces la cuestión tiende a complicarse y todo lo lindo que se puede ver ya no es tal.

En ese contexto, hay varios tipos de infecciones o enfermedades que pueden aquejar el sentido de la visión, y todos deben ser tratados con suma importancia, porque su derivación final podría traer complicaciones en la vista. De hecho, cuando una persona llega al consultorio generalmente es porque un oftalmólogo o ese mismo paciente sospecha que, al no ver bien, sufre de algun mal. Uno de esos que genera temor se llama glaucoma.

Respecto de esta enfermedad, la doctora Nora Montañez de Zabielewicz (M.N: 93.910 y oftalmóloga especialista en glaucoma del Hospital Italiano de Buenos Aires) explicó que, para llegar al fondo de este mal, “lo primero que debemos hacer los especialistas es interrogar al paciente para conocer los antecedentes familiares, un factor determinante de riesgo, así como la presencia de otras enfermedades generales o del ojo existentes, porque se pueden asociar a ella. También es importante saber si es mayor de 40 años, aunque lo podemos encontrar a cualquier edad”.

No avisa

Cabe destacar que el glaucoma inicialmente no produce síntomas. De hecho, es conocido como “el ladrón silencioso de la visión”, dado que, a pesar de que una persona puede tener una perfecta visión central adelante, puede no darse cuenta de que su visión periférica se va cerrando hasta el extremo de poder perder la visión en algún tiempo.

Por eso, a los pacientes sin glaucoma se les explica que “es importante controlarse mínimamente una vez por año, ya que, una vez que se detectó, se puede intentar detener la enfermedad, aunque lamentablemente el daño es irreversible. En este control anual es fundamental que la presión intraocular se encuentre en valores normales, ya que fuera de rango afecta al nervio óptico y su consecuente alteración visual”, agregó la doctora Montañez de Zabielewicz.

Pese a ello, no todo lo que rodea al glaucoma está cargado de negatividad, sino que hay buenas noticias, como que en la actualidad existen muchos exámenes oftalmológicos que ayudan al médico a realizar una detección temprana, para evitar males mayores. Además, con tratamientos que consisten en el uso de gotas, aplicación de láser y/o cirugía se puede detener el avance, siempre siguiendo el tratamiento que el oftalmólogo recomiende, para así se preservar la visión.

Uso de medicación

Como se expresó anteriormente, el glaucoma es una enfermedad crónica que puede producir disca pacidad visual. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa el tercer lugar como causa de discapacidad visual a nivel mundial. Por eso se debe realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, ya que el daño que produce es irreversible.

El tratamiento suele ser crónico. Si hablamos de terapia médica, se utilizan colirios instilados en forma tópica a nivel ocular, es decir implica la colocación de gotas en los ojos de por vida, y hay que destacar, que el no cumplimiento del tratamiento y el desconocimiento de la enfermedad, son la principal causa del fracaso del tratamiento.

Hacer caso

Los tratamientos suelen ser efectivos, pero más del 50% de los pacientes con glaucoma no cumplen con la indicación propuesta por el médico oftalmólogo. Las causas para este incumplimiento son múltiples, entre ellas podemos mencionar los posibles efectos adversos locales y generales que puede traer este tipo de medicamentos.

Por tal motivo, es una función vital del médico oftalmólogo evaluar y advertirle al paciente qué síntomas puede presentar, para que el paciente no suspenda innecesariamente la medicación. Otra causa frecuente de incumplimiento es el olvido de los horarios del tratamiento, por eso es importante que el paciente con glaucoma respete la indicación médica, para que la droga pueda actuar correctamente.

Asimismo es común escuchar de parte de algunos pacientes que, cuando tienen varios tipos de colirios indicados a diferentes horas del día, suelen olvidarse de alguno. Por eso existen combinaciones de medicamentos en un mismo frasco gotero para facilitar la posología. En aquellos pacientes en los que se encuentra falta de adhesión al tratamiento por cuestiones económicas, hay que investigar alternativas que les puedan servir y que sean efectivas, sin deterioro de su salud visual, ya que está comprobado que el alto costo de los medicamentos puede ser una razón importante para que muchos pacientes con glaucoma no cumplan con el tratamiento indicado.

Estar atentos

Es válido recordar que el glaucoma es una enfermedad silenciosa y que el tratamiento es individual para cada caso; por lo tanto, los profesionales de la salud aconsejan que se consulte a un oftalmólogo acerca de diversos tipos de tratamiento para esta enfermedad y que se asista regularmente a los controles indicados, ya que bien controlado y bien tratado suele tener un buen pronóstico. Hay que resaltar que, si una persona tiene familiares con glaucoma, tiene altas posibilidades de presentar en algún momento de su vida la enfermedad, por lo cual se aconseja realizar los controles oftalmológicos pertinentes. En los hospitales de alta complejidad hay secciones de médicos especialistas en glaucoma, en donde se hace el seguimiento y el control de los pacientes.