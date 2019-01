Desde la redacción

Llegan las altas temperaturas de verano, que suelen dejar una cantidad de usuarios sin energía eléctrica, a medida que se extiende el uso de acondicionadores de aire. Como consecuencia, tanto los cortes de luz como la baja de tensión, producto de falta de inversión o de falta de renovación de materiales, de parte de las empresas proveedoras del servicio, pueden ser motivo para dejar fuera de servicio a los ascensores de un edificio cualquiera, y uno de los riesgos comunes es quedar atrapado dentro.



"Uno de los problemas más frecuentes es la falta de comunicación en el interior del equipo y la oscuridad por el corte de energía, además de la falta de señal para comunicarse con el exterior", señaló el ingeniero Norberto Rinaldi, miembro del Comité Permanente de Seguridad, quien resalta que, además, hay otros muchos motivos por los que un ascensor puede dejar de funcionar. Lo cierto es que a nadie le gusta estar encerrado en una cabina, estrecha, sin salida y suspendida en el aire.



A esto se le suma el miedo a las alturas, la sensación de impotencia y el agobio de la claustrofobia. Esto es una combinación perfecta para inquietarse o desesperarse adentro del ascensor, hasta que llegue el auxilio.

Mitos y verdades

La estética metálica y fría del ascensor hace creer que el aire es limitado y se va a agotar rápidamente, pero para tranquilidad del usuario esto no es cierto, ya que los ascensores poseen sus propias rejillas de ventilación e infinidad de hendijas por donde penetra el aire desde el exterior.



Otro temor de las personas es la caída del ascensor. Pero cuando el ascensor sufre un desperfecto técnico, se activan dispositivos de seguridad de bloqueo y frenado automático que impiden que el ascensor se mueva. A estos dispositivos se los denomina "paracaídas".



Cabe destacar que todos estos elementos deben estar certificados bajo normas y que la empresa instaladora debe entregar los certificados correspondientes luego de su instalación.



“Si el ascensor se detiene por alguna falla, se tiene que llamar al servicio de emergencias de la empresa conservadora y nunca, pero nunca, debe intentar salir por los propios medios, ya que el lugar más seguro para permanecer, en esos casos, es dentro de la cabina, esperando la llegada del personal de auxilio”, aseguró Eduardo Padulo, miembro del Comité Permanente de Seguridad y docente de la UTN. Medidas de seguridad para el uso del ascensor: No usar el ascensor en caso de incendio o inundación.

1. Los nenes deben viajar acompañados de un adulto y alejados de las puertas.

2. Los chicos deben descender siempre delante de quienes los acompañan.

3. Antes de ingresar, asegurarse de que el ascensor esté al nivel del piso.

4. Respetar la capacidad máxima de carga.

5. No detenerse entre las puertas del ascensor.

6. No introducir manos o pies entre las puertas tijeras.

7. Si el ascensor se detiene fuera de los pisos, no tratar de descender por los propios medios, se debe pulsar la alarma y esperar.

8. No intentar forzar las puertas en ningún momento.

9. No hacer movimientos bruscos dentro de la cabina.

10. No rescatar a las personas atrapadas, sino llamar a la empresa conservadora para su auxilio.

Desde afuera del ascensor

En el caso de encierro, no rescatar a las personas atrapadas, sino llamar a la empresa conservadora para su auxilio y, mientras ésta llega, calmar a quien/quienes se encuentra/ n encerrado/s, mediante el diálogo.

¿Y desde adentro del acensor?

No intentar salir por los propios medios, forzando la puerta, bajo ningún punto de vista.

1. Mantener la calma, ya que los nervios no solucionan nada y agravan la situación. La ansiedad es contagiosa y mala consejera.

2. Es importante focalizarse en temas que nos interesan y nos generan placer. La mente necesita pensar y resolver algo agradable, no evocar recuerdos fugaces.

3. La respiración diafragmática, que consiste en inspirar profundamente (empujando el diafragma hacia abajo) y exhalar lentamente, permite disminuir el ritmo cardíaco y respiratorio, y restablecer la calma a nivel físico y emocional.

4. El humor es el mejor remedio para desdramatizar la situación y no desesperarse. Tener en cuenta que, aunque el tiempo parezca interminable, la situación es pasajera y luego se convertirá en una anécdota.

Recomendaciones de entendidos

A la hora de saber qué tipo de equipamiento básico hay que utilizar para mayor seguridad, Facara (Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina) recomienda dos importantes medidas al instalar en los ascensores, para prevenir consecuencias negativas al quedar incomunicados y a oscuras en la cabina por un corte de luz:



1- Colocar equipos autónomos de alarma (a batería).

2- Instalar un sistema de luz que se alimente con 12 V.



“Es fundamental la aplicación por parte de los usuarios de las recomendaciones que hacen los conservadores y el comportamiento seguro dentro los ascensores. Y, por parte del consorcio o dueño del edificio donde se encuentra el ascensor, se debe contratar una empresa idónea que cumpla con lo requerido por las normativas vigentes y que tenga personal capacitado para la atención del servicio”, concluyó el ingeniero Rinaldi. En el momento de colocar ascensores en un inmueble, elegir una empresa competitiva y que brinde seguridad en su servicio, para evitar problemas a futuro.