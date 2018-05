Son las herramientas virtuales de comunicación del siglo 21. Sirven para estar en contacto con amigos y familiares, compartir fotos y videos, seguir al equipo del que sos hincha o hasta, incluso, encontrar pareja.



Sin embargo, y a pesar de sus ventajas, las redes sociales y su uso desmedido se pueden transformar en un problema real. Pasar horas sumergido en ese mundo y pendiente de los otros, no es sano y puede provocar ansiedad en el usuario.



Para saber si estás desarrollando una adicción responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántas redes sociales utilizás?

a- 5, las imprescindibles: Facebook, Instagram, Twitter, Tinder y Happn.

b- 2, Instagram y Facebook.

c- 1, Twitter y sólo por cuestiones laborales.



2. ¿Qué tan seguido realizás publicaciones?

a- Todos los días, apenas te levantás y antes de acostarte.

b- Cuando encontrás algo interesante para compartir.

c- Cuando tus conocidos te recuerdan que hace más de 3 meses no subís nada.



3. ¿Usás las redes sociales mientras estudiás o trabajás?

a- Por supuesto, es la única forma de mantenerse actualizado sobre las vidas de los demás. b- Sí, pero sólo cuando pasa algo importante.

c- No, sólo en los tiempos libres.



4. ¿Tenés más amigos (verdaderos) en las redes sociales que en la vida real?

a- Verdaderos no, pero actualmente importa más la cantidad de amigos virtuales.

b- No, si bien te ayudaron a conocer más gente, amigos son los de toda la vida.

c- No, aunque contás con sólo 12 contactos en Facebook.



5. Estás en una cita y tu acompañante no para de mirar las publicaciones de Instagram. ¿Qué pensás?

a- No pasa nada, vos hacés lo mismo.

b- Te parece medio irrespetuoso, pero podés entender que a veces uno se “cuelga”.

c- Que nunca más vas a salir con esa persona.



6. ¿Cuánto tiempo al día pasás en las redes?

a- Casi todo el día, incluso cuando te duchás.

b- En los ratos libres o cuando estás solo.

c- Casi nunca.



7. Se corta la luz en tu casa y te quedás sin batería. ¿Cómo reaccionás?

a- Te desesperás y vas a lo de un amigo o familiar para cargar el celular.

b- Una vez que se pasa la ansiedad del principio, te relajás.

c- Tranquilo, encendés una vela y te ponés a leer un libro.



8. ¿Cómo te afecta la cantidad de likes que recibe alguna publicación tuya?

a- Estás pendiente de cada like, pero si son pocos te sentís mal.

b- No te afecta mucho, seguirás publicando lo que quieras.

c- Si recibís más de diez ya es un milagro.

Resultados



Mayoría de respuestas a)

Definitivamente sufrís de una adicción por las redes sociales. Tu privacidad ha pasado a un segundo plano. Subir fotos, publicaciones o chequear las ajenas puede ser divertido pero es preocupante cuando la vida virtual es más importante que la real. Hay que aprender a desconectarse un poco más.



Mayoría de respuestas b)

Tu relación con las redes parece ser equilibrada, pero cuidado, el riesgo de desarrollar una adicción aún es alto. Es importante respetar los momentos libres de redes. Se puede estar actualizado con tus amigos y familiares mediante mensajes, llamados o incluso juntarse a tomar unos mates (la opción más saludable).

Mayoría de respuestas c)

Felicitaciones, no sos adicto a las redes sociales. Tenés muy en claro que la vida real es más importante que la virtual. Se puede estar actualizado con las redes sin excederse, sólo hay que establecer algunos límites para proteger la privacidad.