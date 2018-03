Sebastián Cabello, máximo responsable de la GSMA, el organismo que organiza las telecomunicaciones en Latinoamérica, cree que el despliegue del 5G, la quinta generación de la telefonía móvil, llegará a la región en 2020, sólo un año después de su estreno en Europa.



Según el directivo, el comienzo del despliegue será mucho más rápido que el 2G o 3G. Durante una conferencia en el Mobile World Congress, Cabello estimó que la cobertura del 5G llegará aproximadamente al 50% en el año 2025, cuando el total de conexiones de esta nueva generación será superior a los 50 millones en Latinoamérica. No obstante, no se atrevió a aventurar qué país será el primero en iniciar el cambio.



“5G es más que una nueva generación de tecnología; traerá una nueva era donde la conectividad será cada vez más fluida y flexible, ya que las redes 5G puedan adaptarse a aplicaciones y rendimientos que se ajustan a las necesidades de los usuarios y las empresas. Eso será una revolución en sectores como el automotriz, financiero, salud, transporte, servicios públicos y muchos otros”, afirmó Cabello.



Alianzas



La cooperación entre Telefónica y Facebook en Perú para dar conexión a zonas remotas le parece una buena opción a Cabello para mejorar la situación actual: “La colaboración entre los distintos actores del ecosistema digital es fundamental y estamos viendo, cada vez más, este tipo de alianzas que buscan innovar en los modelos de conectividad. También tratamos de fomentar la colaboración público-privada, que es necesaria para lograr una economía digital próspera que facilite el desarrollo socioeconómico de la región”.



La incorporación a las nuevas tecnologías es un reto para la región. “América latina se encuentra ante el gran desafío de la transformación digital y no puede darse el lujo de quedar rezagada de la cuarta revolución industrial. Para eso, es clave modernizar la regulación pensando en desarrollar la economía digital de la región, fomentando la inversión en redes móviles y la innovación”, explicó.



Robos de celulares



Otro reto es rebajar la gran cantidad de robos de móviles, contra la que se han tomado medidas unificadas entre países: “La Base de Datos IMEI de celulares robados de la GSMA constituye el mecanismo más sólido disponible en los esfuerzos globales frente a la lucha contra este flagelo, que ha llegado a cobrarse vidas humanas en situaciones de robo. Hoy en día hay 40 países del mundo y 109 operadores conectados, de los cuales 54 son de América latina. Pero, para poder atacar el robo de terminales de manera integral y efectiva, es necesario abordarlo de manera coordinada de acuerdo a la responsabilidad que cada pilar tenga: usuarios, operadores, reguladores y fabricantes. Sin trabajo conjunto no será posible tener éxito para reducir este flagelo y vamos a seguir trabajando con ese objetivo en mente”.



NOVEDADES



1- iPhone X, elegido como el mejor teléfono de 2017

Pese a que Apple anunció que dejará de fabricar el iPhone X, el último modelo de smartphone de la compañía norteamericana fue elegido como el mejor teléfono del año. La distinción se llevó a cabo en el marco del Mobile World Confgress, donde se entregan los Premios Glomo a las innovaciones tecnológicas. De esta manera, el último iPhone fue elegido como el más destacado de 2017, ya que su cámara True Depth fue destacada como la innovación más disruptiva de los últimos años. Por su parte, Huawei fue distinguida por tener la mejor infraestructura de red móvil y avance en software de red.



2- Hay más líneas móviles en uso que personas en la Tierra

En épocas donde la conectividad es vital para el desarrollo de la humanidad, es prácticamente imposible imaginar un mundo sin celulares. El mundo registró un particular récord que refleja esta situación: ya hay más líneas móviles en uso que personas en la Tierra. Se registraron 7.800 millones de usuarios activos, lo que representa al 103% de los habitantes del planeta, la cual se conforma de 7.600 millones de personas. Estos datos del informe anual Mobile Economy de la GSMA, la asociación que organiza el Mobile World Congress que se celebró en Barcelona la semana pasada, evento en el que se presentaron estudios sobre cómo la tecnología impacta en la sociedad.



3- Suiza, a la vanguardia en materia de control de drones

Frente al fervor de los drones a nivel internacional, Suiza contará con un sistema nacional de gestión del tráfico aéreo de estos dispositivos, lo que convertirá al país europeo en el primero en aplicar un mecanismo de vigilancia y control de la circulación de vehículos no tripulados. La empresa de control aéreo Skyguide y la plataforma AirMap, responsables de esta iniciativa, definirán una hoja de ruta para el llamado “U-space” suizo, un conjunto de servicios y procedimientos destinados a atender la presencia de drones tanto en el país como en Europa.



4- Robot médico que recuerda diagnósticos y recetas

Los robots llegaron para quedarse y, de a poco, se instalan en las distintas esferas de la sociedad. Ahora, un robot dotado de inteligencia artificial con capacidad para diagnosticar a pacientes y extenderles recetas de acuerdo con sus síntomas comenzó a atender en un centro de salud de la provincia china de Anhui. El robot médico, de aspecto humanoide, grandes ojos azules y con una permanente sonrisa, es capaz de recordar diagnósticos y recetas de otros médicos que trabajan en el centro a la hora de tratar los suyos, basándose en experiencias pasadas “cargadas” en esta máquina. Sin embargo, sigue siendo tarea de un médico de carne y hueso confirmar si los diagnósticos de este médico mecánico o las medicinas que prescriba son o no los correctos, por lo que se realiza un trabajo de a dos.