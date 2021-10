En unas semanas llegará la versión oficial de la actualización de Android 12 a varios dispositivos que se encuentran en el mercado o están próximos a salir. Lamentablemente, existen algunos smartphones de gama alta y media que ya no se actualizarán a la nueva versión del sistema operativo. Según los sitios oficiales de Google, varios celulares de las marcas Huawei, Samsung, Xiaomi, LG, Vivo, entre otros, obtendrán la actualización a Android 12. Por ende, todos aquellos que no están allí especificados, conforman la lista de los smartphones que ya no recibirán updates.

La versión más reciente del sistema operativo trae una serie de mejoras a nivel estético, de seguridad y privacidad, así como opciones de sincronización de objetos y manejos del hogar.

Lista de celulares que no se actualizarán a Android 12

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 7

Huawei P9

Huawei P9 Plus

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 8

Android 12 solo está disponible en la versión beta, luego de que Google lanzara dos versiones que se encuentran en prueba, una en mayo y otra en junio del 2021.

La primera actualización solo mostraba la interfaz del sistema, mientras que en la segunda (vigente) añadieron nuevas herramientas de privacidad. En ese sentido, los especialistas estiman que la tercera versión (que será la definitiva y oficial) llegaría entre octubre y diciembre.

Los cambios en Android 12

La plataforma de Android 12 incluye cambios de comportamiento que podrían afectar el uso de los dispositivos. Muchos de los cambios en Android 12 se basan en modificaciones en la experiencia del usuario, tales como la demora de 0 segundos en las notificaciones del servicio en primer plano, mejoras en el modo envolvente para la navegación por gestos al mirar un video o leer un libro y una resolución optimizada de intents web, entre otros cambios técnicos, que priorizarán en una mejor experiencia del usuario al momento de utilizar el celular.

Entre otras características, la estética es una de las principales novedades de Android 12, que pasará de Material Design a Material You, confirmándose ese aspecto más suavizado y con elementos más grandes.

El sistema incorporará burbujas de notificaciones, teniendo nuevas animaciones. Los cambios estéticos afectan también a las ventanas, los widgets y las barras de menú y hay dos cambios relativos al color y al sombreado: el modo oscuro es algo más claro y la posibilidad de extraer el color predominante del fondo de pantalla y adaptarlo a todos los menús. Y hay cambios también en la pantalla ambiente, con nuevas transiciones y nuevos estilos de widget adaptados al tema que tengamos puesto.