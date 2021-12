Esta semana, Google anunció la llegada de Android 12 (edición Go), la última versión de su sistema operativo, diseñada para dispositivos baratos de gama baja que carecen de potencia de hardware. Más de 200 millones de personas usan un teléfono con Android (edición Go) en la actualidad, y podrán utilizar el nuevo sistema en los primeros meses de 2022.

"Con el lanzamiento reciente de Android 12 (edición Go), nos basamos en lo que te importa: crear una experiencia más rápida, inteligente y respetuosa con la privacidad que nunca. También estamos haciendo que estos teléfonos sean más accesibles mediante la mejora de las funciones para los usuarios multilingües y la introducción de otros nuevos que tienen en cuenta los costos de los datos", prometió Google en un comunicado sobre el nuevo sistema operativo.

.

Con Android cubriendo el 72% de la cuota de mercado mundial, de acuerdo con Statista, el nuevo sistema operativo significará un cambio masivo en el funcionamiento de los smartphones. Estas son algunas de las actualizaciones que traerá el nuevo sistema operativo de Google:

Mayor duración de la batería

Android 12 (edición Go) ahorrará automáticamente la vida útil de la batería y el almacenamiento, al hibernar las aplicaciones que no se han utilizado durante períodos prolongados. Con esta nueva función, Google espera ayudar a los dispositivos con capacidad de almacenamiento limitada a preservar su batería. Mientras tanto, la aplicación "Files Go" actualizada permitirá recuperar archivos dentro de los 30 días, por si el usuario se arrepiente de eliminar algo mientras se deshace de apps no utilizadas en su teléfono.

"Modo Invitado"

El nuevo sistema operativo de Google ofrece un "Modo Invitado" para compartir tu celular sin preocupaciones.

Con Android 12 ya no tendrás que preocuparte sobre tu privacidad al compartir tu dispositivo con alguien más, ya que el nuevo sistema operativo permitirá seleccionar un perfil de invitado directamente en la pantalla de bloqueo. De esa manera, antes de prestarle tu teléfono a tus amistades o familiares podrás cambiar al "Modo Invitado". Una vez que lo tengas de vuelta en tus manos, podrás restablecer a tu perfil nuevamente desde la pantalla de bloqueo.

Inicio de aplicaciones más rápidos

Según anticipó Google, para los usuarios de Android las aplicaciones en sus dispositivos se iniciarán hasta un 30% más rápido y con una animación más fluida, lo que significa que se abrirán instantáneamente, sin tener que esperar en una pantalla en blanco. Android 12 (edición Go) también introduce la API SplashScreen, para que todos los desarrolladores puedan brindar una experiencia fluida y constante cuando los usuarios inician sus aplicaciones.

Más control de privacidad

Android 12 permitirá saber cuándo una aplicación tiene acceso a tu micrófono o cámara.

Con Meta bajo fuego por los problemas vinculados a la privacidad y seguridad de la información de sus usuarios, Google busca ofrecer más transparencia sobre las aplicaciones que acceden a los datos de sus usuarios y más controles para decidir a cuánta información privada pueden acceder dichas aplicaciones.

A través de un nuevo panel de privacidad, los usuarios de Android verán de manera instantánea las aplicaciones que acceden a tipos particulares de permisos, como el micrófono o la cámara, y podrán revocarlos si es necesario. Además, el nuevo indicador de privacidad en la barra de estado les dirá cuándo cada aplicación accede al micrófono o cámara. Por último, Google permitirá usar la "ubicación aproximada" para continuar usando servicios que soliciten ubicación, sin ofrecer las coordenadas exactas del usuario.

Cuándo llega Android 12 (edición Go) y cómo obtenerla

Google confirmó la llegada del nuevo sistema operativo Android para 2022, y mientras aún no se conoce la fecha exacta, podremos esperarlo en los primeros meses del próximo año. Para actualizar un teléfono Android a la versión más nueva, los usuarios deben ingresar en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Versión de Android, donde podrán actualizar el sistema si es necesario.