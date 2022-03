Cuando no hay ganas de cocinar, ya sea por falta de tiempo o simplemente pereza, la gente suele levantar el celular y, si no hay ningún lugar definido, buscar un restaurante por internet y pedir comida. Precisamente, una de las más utilizadas resulta ser Google Maps, que tiene la función de localizar las sucursales gastronómicas más cercanas y también permite ver las reseñas de otros usuarios.

Sin embargo, no todo es tan sencillo, y esta herramienta cuenta con algunos trucos ocultos que van a facilitar encontrar sitios de mejor calidad.

Gestionar preferencias

Por más que sea bastante elemental, uno no saca el auto a la calle si no sabe hacia donde se dirige. En este caso, es la misma lógica. Con hacer click en "Configuración" y luego en "Gestiona tus Preferencias", podremos decirle al algoritmo qué es lo que se va a buscar específicamente. En la sección "Me interesa" o "No me interesa" se puede activar este filtro, ya sea para seleccionar hamburguesas, pizzas, empanadas, comida árabe, etc.

Google Maps te permite conocer muchos detalles de tus restaurantes favoritos.

Explorar los platos más destacados del restaurante

En este caso, si hay ganas de experimentar con un lugar nuevo, se puede consultar cuáles son los platos más aclamados y pedidos. ¿Cómo hacerlo? Simplemente, hay que ir a la opción "Menú" y "Destacados". ¡Listo! Ya se pueden ojear los caballitos de batalla del restaurante en cuestión.

Elegir una zona favorita

En relación con el punto anterior, se puede comentarle al algoritmo cuál es la zona por la que uno sale a comer. Por lo tanto, nos va a mostrar opciones personalizadas para esa selección. Es necesario ir a "Configuración", "Gestionar tus zonas" y agregar los barrios deseados y los no tan deseados.

Por ejemplo, el algoritmo es útil para saber cuál es el mejor horario para ir a comer o para ordenar a domicilio.

La mejor hora para ir a un restaurante

Si hay poco tiempo o directamente no hay ganas de esperar, es posible preguntarle a Google cuáles son los horarios más concurridos. Simplemente, hay que entrar en la pestaña "resumen" y ya se podrá apreciar el dato solicitado.

Buscar directamente tus platos favoritos

Además de filtrar por lugares o tipo de comida, se puede ir al punto y filtrar el plato que tentó para ese momento. Con solo escribir el nombre en el buscador, Google Maps mostrará todos los sitios donde su menú o en las reseñas del restaurante se menciona el plato buscado.

Filtros más finos de búsqueda

Como ya se aclaró, los filtros pueden ser muchos: precio, tipo de comida, reseñas positivas, precio y muchos otros. Cuando se establecen los filtros anteriores, Google Maps te mostrará los restaurantes que probablemente te gusten.