Google decidió apostar por el periodismo de calidad y, para lograrlo, comenzó a implementar Google News Showcase en varios países de todo el mundo, tras haber llegado a un acuerdo con grandes medios de Europa y América Latina.

En una era de fakes news y exceso de circulación de noticias, Google decidió llevar a cabo una misión para organizar la información del mundo y convertirla en accesible y útil para todos. Con una inversión inicial de mil millones de dólares en asociaciones con editores de noticias, el gigante tecnológico está sentando bases para un periodismo más sólido.

Según informaron, Google pagará a editores para crear y seleccionar contenido de alta calidad para un tipo diferente de experiencia de noticias en línea. De esta forma, se crea Google News Showcase, un nuevo producto que beneficiará a los editores y también a los lectores, ya que se busca brindarles más información sobre las historias que importan y preteden también ayudar a los editores a desarrollar relaciones más profundas con sus audiencias.

News Showcase estará conformado por paneles de historias que aparecerán inicialmente en Google News. En principio, se verá en Android y luego se desarrollará también en iOS y Google Discover and Search. Los editores tendrán la oportunidad de brindar una narración más profunda y con un mayor contexto, a través de textos, líneas de tiempo, viñetas, artículos relacionados, audios y videos.

Si bien aún no llegó a Argentina, ya se implementa en países como Brasil y Alemania, y se seguirá expandiento en otros países durante los próximos meses. Según trascendió, firmaron asociaciones con casi 200 publicaciones líderes de esos países, del nuestro, de Canadá, Reino Unido y Australia. Las mismas incluyen medios nacionales premiados como Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, Band.



A través del blog de la gigante informática, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, señaló que se trata de una medida de "largo plazo" que viene a complementar otras ya tomadas "para apoyar a la industria de las noticias". "Siempre he valorado el periodismo de calidad y he creído que una industria de noticias vibrante es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática", destacó Pichai.

La compañía que cumplió hace tan sólo unos días 22 años de vida precisó que este programa abarcará "desde el envío de 24 mil millones de visitas a sitios web de noticias cada mes" hasta el compromiso de (invertir) "300 millones (de dólares) en Google News Initiative", agregó.

Este anuncio confirma lo que se había adelantado en junio pasado en tanto ayuda a reducir la tensión que se había generado entre el célebre buscador y las empresas periodísticas, que habían demandado judicialmente a la compañía por el uso y republicación de contenidos noticiosos sin el pago correspondiente. De esta forma, la Autoridad de la Competencia francesa ordenó este año que Google negoci. "de buena fe" con editores y agencias de ese país, para obtener una remuneración por utilizar sus contenidos en la web.