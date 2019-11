Como parte de la iniciativa "Crecé con Google Jóvenes", 45 chicos con dificultades en la inserción laboral fueron capacitados en marketing digital, durante 3 meses, con el objetivo de fomentar una fuerza de trabajo diversa e inclusiva. Este programa, que tiene el objetivo de generar oportunidades para todos e impacto económico a través de capacitaciones, suma un nuevo capítulo que busca formar a jóvenes y ayudarlos a incorporarse a una industria de muy alto valor agregado y con proyección de desarrollo.

El programa estuvo liderado por empleados de Google en conjunto con agencias de publicidad como IPG, PHD, Publicis, Glammit, Trade, Bullmetrix, Dentsu y Adbot.

Los estudiantes fueron elegidos por Google y la Asociación Conciencia en base a aquellos que presentaban mayores dificultades en conseguir un trabajo, sea por provenir de de comunidades con escasos recursos socioeconómicos o educativos, o por formar parte de colectivos que suelen ser víctimas de discriminación en el mercado laboral. Durante 3 meses, empleados de Google, agencias de publicidad y la Asociación Conciencia brindaron 22 sesiones de 3 horas de capacitación, para que aprendan sobre herramientas digitales y habilidades blandas de comunicación, venta y liderazgo, para ayudarlos en el proceso de búsqueda laboral.

Pablo Beramendi, Director General de Google Argentina, remarcó durante la entrega de estos diplomas: "Desde que Google llegó hace 12 años al país, buscamos generar un impacto social positivo. En Argentina, existe una amplia brecha entre el desempleo y la creciente demanda laboral de la industria digital. A través de esta iniciativa y muchas otras que realizamos dentro del proyecto Crecé con Google, promovemos espacios de acompañamiento para ofrecer herramientas y oportunidades para construir proyectos de vida, fortalecer capacidades y habilidades, y potenciar la inclusión educativa, social y laboral".

Con el egreso de la segunda camada de este programa educativo, Google busca construir una fuerza laboral más inclusiva y crear mayores oportunidades para jóvenes menores de 35 años, que presentan dificultades en el mercado laboral por falta de formación o porque son rechazados del sistema por discriminación, como ocurre con la comunidad trans, una de las tantas representadas en esta iniciativa.

"Cuando empecé con la transición hacia ser una chica trans, perdí el trabajo y nadie me contrataba. Me me sentí en soledad y toqué fondo. Con las herramientas digitales que aprendí en este curso, descubrí un mundo de inclusión y diversidad. Me empezaron a llamar de varias empresas que buscaban gente especializada en digital, y gracias a ello hoy tengo trabajo", comenta Daniela Puglisi, una de las alumnas de esta iniciativa.

Junto a este colectivo y todos aquellos jóvenes que desean mejorar las condiciones de su vida cotidiana, en el ámbito laboral, educativo o ciudadano, Google busca que a través de la inclusión y la diversidad, cada vez existan mayores oportunidades en la industria digital. Google lleva adelante otras iniciativas en la misma línea junto con organizaciones como Comunidad IT, para formar programadores e insertarlos en el mercado laboral, y Potrero Digital también orientada a la educación en programación y marketing digital.

