Google Arts & Culture es una plataforma online que pone al alcance de los usuarios más de 1.800 museos de todo el mundo.

Es una forma inmersiva de explorar el arte, la historia y las maravillas del planeta: desde las pinturas de las habitaciones de Van Gogh hasta la celda donde Mandela pasó su tiempo en prisión.

El objetivo de la app es democratizar el acceso al arte y la cultura y ponerlo al servicio de todos, en cualquier lugar del mundo, para cualquiera que tenga un dispositivo con conexión a internet.

Para utilizarla, los usuarios pueden descargarse la app (para Android y iOS) o entrar a la web.

A continuación, presentamos 5 muestras imperdibles de la plataforma para conocer y disfrutar este verano:

- Caras de Frida: el primer proyecto de arte retrospectivo online en América Latina, dedicado a vivir las obras y el legado de Frida Kahlo. Reúne más de 800 obras, objetos, fotos y bocetos, muchos de colecciones privadas a las cuales el público general no ha tenido acceso hasta hoy. La colección se complementa con distintas experiencias que permiten, a través de la tecnología, redescubrir el universo íntimo de la artista. Con esta colección se podrán descubrir detalles ocultos en las obras, conocer la icónica Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera a través de Google Street View, experimentar cómo fue la vida de Frida por medio de la realidad virtual, entre otros detalles.

- Once upon a try: una muestra que permite conocer las personas, las ideas y las historias detrás de los grandes descubrimientos e inventos que cambiaron el mundo. Desde la explosión del Big Bang, recorriendo hitos como las primeras mujeres en viajar al espacio, el primer Mapa de América, el telescopio de Galileo Galilei, Marie Curie, la clonación de la oveja Dolly, la máquina más grande del mundo y las cartas de Albert Einstein a científicos franceses, entre otros hechos históricos, la muestra invita a vivir una experiencia inmersiva, buscando inspirar a nuevas generaciones y ayudar así a preservar el legado que marcó el camino de la humanidad a través de los siglos. El bypass aortocoronario es uno de los hechos destacados de la muestra, en esta exhibición que repasa la historia y el trabajo de René G. Favaloro.

- Vestimos cultura: permite a las personas acceder, experimentar y conocer la historia de la moda disponible en un solo lugar, potenciada por la realidad virtual. El proyecto se esfuerza por demostrar que no sólo usamos ropa sino que vestimos cultura que conecta y respira pasado, presente y futuro. El contenido diverso de los cinco continentes ilustra cómo la moda es una forma universal de cultura que conecta y respira pasado, presente y futuro. La muestra decodifica e introduce tres puntos de intersección principales de la moda:

- Moda y Cultura (por ejemplo, la moda en relación con el arte, la música, el cine o el teatro, el simbolismo de trajes nacionales y prendas de vestir, los cambios de los códigos de vestimenta regionales, la psicología de la ropa, etc.)

- Moda y Artesanía (El proceso de construcción de un calzado y de prendas de vestir patrones de corte, costura, tejido, coloración e impresión. La gente detrás de la ropa, las habilidades y la tradición, etc)

- Impacto de la moda (impacto económico / comunitario / ambiental, destacando la experiencia de estudiantes innovadores y conservacionistas)

- "Bauhaus Everywhere", una nueva colección online en asociación con "Bauhaus Dessau" y otros 6 partners internacionales, de +45 exhibiciones online curadas con más de 10.000 objetos, 400 obras de arte capturadas en alta resolución con la Art Camera, 11 capturas de Street View, 5 videos animados explicativos, 2 tours con Cardboard VR y 1 Google Earth Voyager Tour. Estos son los principales contenidos:

- Art selfie: más que una muestra, un experimento que te permite saber a qué obra de arte te pareces. La app funciona con tecnología de visión por computadora basada en el aprendizaje automático. Cuando los usuarios se toman su selfie, la app las compara con las caras de las obras de arte que han proporcionado los museos asociados. Después de un breve momento, el usuario verá los resultados junto con un porcentaje para estimar la similitud visual de cada coincidencia y su cara.

¿Querés saber más de Google Arts & Culture? Te compartimos algunas cifras de interés:

- Trabaja con más de 1800 instituciones culturales provenientes de 80 países. Conócelas accediendo a este mapa. (+125 pertenecen a América Latina)

- Reúne más de 6 millones de fotos, videos, manuscritos y otros documentos de arte, cultura e historia.

- Hay cerca de 7000 exposiciones digitales disponibles en la plataforma Google Arts & Culture.

- La Art Camera ha creado cerca de 5,000 imágenes en alta resolución de piezas de arte localizadas en varias partes del mundo.