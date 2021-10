Con el avance de la tecnología, todos los años salen celulares más modernos y que cuentan con nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, no siempre lo nuevo es sinónimo de calidad. En esta nota vamos a hacer un repaso de los peores modelos que surgieron durante el último año y marcar algunas perlitas como en el caso de uno de los modelos de Samsung.

Además, una de las empresas que alguna vez ocupó puestos de arriba, LG, anunció que dejará de fabricar celulares.

Los tres peores celulares de 2021 y una perlita de Samsung

1. Oppo F19 Pro+

Oppo F19 Pro+.

Este teléfono se vio por primera vez en marzo en India. Es de gama media y tiene sus virtudes, pero se ganó un lugar privilegiado en este listado por sus defectos. Si bien tiene un precio “amigable” para el bolsillo y permite tener 5G, su diseño deja mucho que desear. En este sentido, se destaca su cámara, que sobresale de una forma desagradable a la vista por encima del cuerpo del dispositivo.

No podemos culpar únicamente a Oppo por este pecado, en el que han caído muchos fabricantes del sector. Algunas críticas adicionales: no incluye conectividad NFC y no es resistente al agua.

Algunas de sus características: Tiene pantalla de 6,43 pulgadas, resolución Full HD+, 8GB de RAM, y cuatro cámaras en la cara posterior, entre otros ítems en su ficha técnica. Además hay que aplaudir su lector de huellas embebido en pantalla y la autonomía de su batería de 4,220mAh.

En resumen, fue muy criticado por su horrible aspecto. Pero, como dice el refrán, la pinta es lo de menos y la belleza es subjetiva, ya que algunas reseñas lo destacan como un modelo lindo y moderno.

2. Realme X7

Realme X7.

“¿Cuáles son los peores smartphones de 2021?”, pregunta un usuario en un foro dedicado a la telefonía móvil. Un participante de la conversación fue contundente con su respuesta: “El Realme X7 es posiblemente el peor celular que el fabricante lanzó en su historia. ¿Qué estaban pensando cuando crearon ese modelo y lo ofrecieron a ese precio?”, escribió.

Es producido por BBK Electronics, la misma que agrupa a fabricantes como Oppo y Vivo. Bien, ¿cuáles son sus defectos? No tiene conector tradicional para auriculares; su capacidad para almacenamiento interno no se puede expandir vía microSD; algunos usuarios se han quejado del desempeño de la batería; y, una vez más aquí, hay quejas por el diseño de su cámara trasera en la que abunda el material plástico.

3. El “primer” Android de Apple

El “primer” Android de Apple.

Para demostrar esa apertura, Apple divulgó imágenes que muestran cómo ellos conciben un teléfono Android en 2021. Ese singular diseño, sin embargo, no es un producto real.

“El terrible e hipotético teléfono Android 2021 de Apple es un cóctel impío de elementos de diseño de los últimos años, ensamblados al estilo de Frankenstein de la manera menos atractiva posible. Esta pesadilla de un teléfono combina una muesca en pantalla con marcos gruesos e irregulares del tipo que se desterró hace mucho tiempo de cualquier teléfono respetable, terminado con un marco exterior de aspecto plástico desagradable”, sentenció el sitio Android Central.

“Esto es claramente lo que sucede cuando alguien hace todo lo posible para hacer que un teléfono parezca deliberadamente, casi cómicamente terrible”, remata la mencionada publicación.

Samgung: la cámara del Galaxy S21 Ultra es peor que la del Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 obtiene una puntuación bastante modesta y no muy digna de un móvil de unos 1.300 euros/dólares. Tras el análisis del terminal el medio especializado DxOMArk en fotografía móvil ha fijado la puntuación del Galaxy S21 Ultra en 121 puntos de media, una puntuación que nadie esperaba del buque insignia de Samsung en 2021. Está muy por debajo de lo esperado, aunque esto no es lo peor. El Galaxy S21 Ultra se sitúa por debajo del Galaxy S20 Ultra del año 2019.

Las pruebas generales de DxOMark revelan que el Galaxy S21 Ultra obtiene una puntuación general de cámara más baja que la del Galaxy S20 Ultra del año pasado. Cualquier usuario puede esperar una mejora sustancial de un año a otro. En el peor de los casos puede esperar que todo se mantenga igual y que no haya apenas mejoras. Que un terminal tenga peor cámara de un año a otro es algo muy poco común. Menos aún en las compañías importantes.

La cámara sigue siendo una de las mejores, pero un pinchazo en el apartado del zoom hace que caiga en el ranking de este medio especializado.