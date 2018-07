La impresora 3D es una de las herramientas revolucionarias de este siglo, la cual sirve para crear desde simples muñecos hasta complejos y eficientes órganos que pueden ser trasplantados sin ningún problema. Sin embargo, en los últimos días, una noticia dio vuelta al mundo y obliga a que las autoridades analicen su función y sus alcances.



El gobierno de Estados Unidos autorizó a que se publiquen los planos para fabricar armas, los cuales ya están en Internet y permite que cualquiera con una impresora 3D pueda hacer su propia pistola. Las armas son producidas con un polímero indetectable en los controles en aeropuertos, además de que no contienen metales. Asimismo, son imposibles de rastrear, ya que son producidas de forma casera y no tienen número de serie.



El Departamento de Estado norteamericano dictaminó que las instrucciones para fabricar estas armas podían ser publicadas, decisión que surge de una larga disputa legal con Cody Wilson, un "libertario" de Texas que por primera vez imprimió un arma de esta clase en 2013. Grupos de control de armas ya pidieron a un tribunal federal suspender la decisión del Gobierno, pero entretanto los manuales están a disposición gratis online para quien tenga una impresora 3D, bastante comunes en Estados Unidos y en varios países europeos. En nuestro país, la impresión 3D se volvió viral gracias al uso que le da, entre muchos otros, el joven Gino Tubaro, quien fabrica prótesis y las regala a todo aquel que necesite una.



Otro de los exponentes de esta técnica es Rodrigo Pérez Weiss, quien en reiteradas ocasiones puntualizó en el correcto uso que hay que darle a esta herramienta: "Las posibilidades de usar una impresora son infinitas pero también existe el riesgo. Nosotros podríamos en 20 horas fabricar una pistola que funcione como cualquier arma". Si bien la polémica por la fabricación de armamento con esta tecnología surgió hace unos años cuando el estadounidense Cody Wilson fabricó su arma, la repercusión tomó valor nuevamente con el anuncio del gobierno estadounidense.



Por su parte, Weiss sostuvo: "No apoyo la visión prohibicionista del desarrollo. Prohibir las cosas nunca evitó que sucedieran. El ser humano encuentra el camino para seguir adelante. Yo quiero mostrar el ying y el yang de la tecnología. La impresión 3D es como cualquier técnica de fabricación. Lo que hay que hacer es educar y hablar de la necesidad de armas en la sociedad, si es positivo o negativo. Es interesante saber que un arma de impresión 3D tiene un costo de $50 y que puede pasar inadvertida en cualquier control de metales".



Teniendo en cuenta que con la impresión 3D se puede imprimir tanto una pistola como también una prótesis, es vital la educación de los usuarios para que esta tecnología sea usada de la mejor forma.



YouTube lucha por no perder usuarios frente a Instagram

La crisis de Facebook parece no tener fin

Dura competencia por el primer celular plegable

El FIFA 2019 llega en septiembre con varias novedades

Frente a las novedades de Instagram, YouTube puso en marcha su plan para evitar que los usuarios que usan su plataforma se pasen a IGTV, la última herramienta presentada por la aplicación de fotos. YouTube decidió, sin dudarlo, ofrecer dinero en cantidades considerables para que aquellos "youtubers" con más seguidores se queden en la plataforma., con un canal que supera los 13 millones de suscriptores, es una de las usuarias que aceptó la propuesta, mientras que otros siete populares creadores de contenido, también. YouTube les pide que publiquen exclusivamente en su plataforma y, a cambio, les paga.Facebook no se recupera de un golpe que ya le pegan otro. El pasado jueves tuvo el peor día de su historia en los mercados, cuando el valor de la compañía se derrumbó 119.000 millones de dólares a causa de la caída de 19% de sus acciones en Wall Street. Los inversores desconfían de la red social tras un balance malo y luego del escándalo de Cambridge Analytica. Su freno en las ganancias estuvo influido por la desaceleración en la cantidad de usuarios nuevos, pocos meses después del escándalo del uso indebido de datos personales que obligó al fundador de la red social a comparecer ante el Congreso estadounidense.La competencia por fabricar el primer celular plegable del mundo entró en una etapa decisiva, ya que dos empresas están a punto de presentar sus productos. La compañía coreana Samsung, uno de los mayores fabricantes de smartphones, está hace tiempo trabajando para crear el dispositivo, pero la creciente Huawei podría anticiparse en la creación. El objetivo de Huawei, que le hace frente a Samsung y a Apple con equipos de alta gama, es adelantarse a sus rivales con el lanzamiento de un equipo plegable.El 28 de septiembre sale el FIFA 2019, videojuego que está generando una ardua espera entre sus fanáticos. Asimismo, los usuarios ya especulan las novedades que afrontará el exitoso título., director creativo del juego, confirmó se apreciará el himno de la Champions League, que se podrá ver a los jugadores en el túnel antes de entrar a la cancha y, para sorpresa de muchos, postuló como novedad el festejo deen alusión al popular Fortnite. "Hemos ido viendo cómo llegaban al fútbol nuevas celebraciones como las de Fortnite. Específicamente sobre todos estos bailes, no estoy seguro si existe algún problema legal relacionados con las licencias", sostuvo Prior sobre el festejo popularizado por el francés.Por su parte, en menos de un año, Fortnite cuenta con más de 125 millones de usuarios y se ha posicionado como el líder en visualizaciones de Twitch (una plataforma para visualizar videojuegos en directo). De acuerdo con los datos de SuperData Research, estamos ante el mayor juego free-to-play (gratuito para jugar) de toda la historia. Eso no ha evitado que haya roto el récord de ingresos mensuales en un juego, al superar los 318 millones de dólares durante mayo. Un estudio de LendEDU sugiere que 7 de cada 10 jugadores gastaron más de 80 dólares en mejoras estéticas para sus guerreros.