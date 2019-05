Más denuncias



Luego de que la nena de 12 años se animara a contar el episodio, tres alumnas más y un chico manifestaron que fueron víctimas de acoso y relataron sus experiencias con el cura Grau. La madre de otra de las chicas también hizo la denuncia en la Comisaría N°3 de Dock Sud.

"Durante la confesión, el cura me preguntó si tenía novio y, cuando lo negué, se mostró sorprendido y me dijo: 'me parece raro, vos tenés a varios atrás tuyo en el colegio. Yo veo cómo te miran'", relató una de las alumnas y agregó: "Antes de irme, me dio un beso en la mejilla y me acarició la cara. Cuando hacemos la fila, no para de mirar mi cuerpo".

En tanto, el nene que también notó actitudes extrañas contó: "Lo saludé con un apretón de manos y no me soltaba la mano, me puse muy incómodo. Me preguntó si tenía novia y, cuando le dije que sí, me aconsejó: 'No te quedes estancado si terminás con ella porque sos un pibe muy lindo, tenés mucha gente atrás tuyo queriendo tener algo con vos'".

Continuó: "Al soltarme la mano, empezó a acariciarme las piernas. Cuando me estaba por ir, me agarró del mentón y me dijo que tenía que valorarme más. Fue un momento muy incómodo con un contacto físico muy invasivo".

Otra de las chicas que se animó a hablar relató: "Antes de sentarme al lado del cura, corrí la silla porque me parecía que estaba muy cerca de él. Sin embargo, él la agarró y la acercó hacia su persona. Me preguntó mi edad y cuando le dije que tenía 15, me dijo que parecía de 18. Apoyé mis manos en mis piernas y él puso su mano sobre las mías. Me puse muy incomida, miraba más mi cuerpo que mi cara".

La restante denunciante manifestó: "Me sacaron del aula para confesarme y me pareció raro porque nunca lo pedí. Cuando me senté al lado de él, me preguntó si tenía novio. Me dijo que era muy linda. Me agarró de la cabeza, me dio un beso en el cachete. Las ventanas estaban tapadas con cortinas y la puerta estaba cerrada. Fue un momento muy incómodo".

