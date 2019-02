Problemas para ingresar a la playa

Quiero denunciar el mal estado de la entrada de la playa 5 de San Clemente del Tuyu (calle 5 y Costanera). Como se puede ver en la foto adjunta, la entrada está cubierta de arena, dificultando el ingreso a las personas mayores.

Pero más grave aún son los clavos oxidados que sobresalen de las tablas, donde las mismas están tapadas de arena, haciendo de ello una trampa para los turistas que intentan entrar al balneario. Muchos niños y adultos ya los han pisado y una gran cantidad de ellos han resultado lastimados. Por otro lado, ya se volvió muy común ver que los autos se encallen sobre la calle 5 por la cantidad de arena que la cubre. Día tras día el estado es más deplorable. Pedimos, mediante este texto, una solución inmediata.

Araceli Estela Ballesteros - DNI 10.454.773

¿Puesto de diarios o aguantadero?

Hace 15 años que en Humberto Primo y Av. Espora, en Burzaco, está abandonado este puesto de diarios. Por la noche es un lugar oscuro y una gran cantidad de jóvenes se acercan a tomar cerveza y a hacer sus necesidades, que se ven reflejadas al otro día a través de nauseabundos olores que invaden la zona. Muchos ancianos y escolares suelen circular por esa parada, que a veces se torna insegura. Por la mañana, se pueden observar una gran cantidad de bebidas alcohólicas desparramadas por ese espacio, además de colillas de cigarrillos y basura.

Muchas veces que paso, trato de de evitar esa vereda. En esa cuadra está también la parada de varios colectivos, por ahí paran las lineas 160, 79, 74 y 510. Que alguien haga algo, por favor.

Carlos Giménez - DNI 10.956.080

Villa España, tierra de nadie

Soy vecino de Villa España y quiero denunciar que en esta localidad hay tres sujetos que roban y golpean salvajemente a cada persona que circule por la zona donde ellos están. El accionar violento de estos tipos, que siempre suelen ser los mismos, se desata a altas horas de la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, en la intersección de calle 30 y 150, zona aledaña a la estación de Villa España, al mismo tiempo que más de un laburante se levanta o sale de su casa para ir a trabajar, lo que genera una inseguridad total entre los vecinos.

El objetivo de estos malvivientes es robarles a sus víctimas todas sus pertenencias, pero más grave aún, han tenido intentos de violación. Pedimos y exigimos que el personal policial se acerque al lugar para constatar la veracidad de los hechos ya que en ese horario no suele haber ningún efectivo.

Sixto González - DNI 17.967.899

Denuncia a pastores por ruidos molestos

Mi nombre es Pamela, soy de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown y quisiera denunciar a un vecino que en el fondo de su casa, pegado a mi patio, puso una iglesia evangélica que genera ruidos molestos. Las reuniones que organiza esta persona van de lunes a sábado desde las 19 hasta las 21 y los domingos (en el momento que todo el mundo descansa), de 10 de la mañana al mediodía. Lamentablemente tengo que tener las ventanas cerradas porque no nos queda otra y al patio, por ejemplo, no podemos ir.

En mi casa vivimos mi mamá y yo, y sólo queremos tranquilidad. Espero que con esta difusión a través de un medio de comunicación como Crónica, las autoridades locales tomen cartas en el asunto porque este señor, hasta el momento, no nos ha respetado (a veces se sube al techo de su casa y mira hacia la nuestra para intimidar), pese a que fuimos en reiteradas oportunidades y muy amablemente a pedirle que baje el volumen. Ya hemos iniciado el reclamo correspondiente en la municipalidad y en la Defensoría del Pueblo porque así no se puede estar.

Pamela Dittmer - DNI 31.675.313

Matorral es un foco de contaminación

En la calle Gral. Villegas y Pedro Farina, de Monte Grande, hay un matorral enorme que se transformó en un gran foco de contaminación para todos los vecinos que vivimos por esa zona. Justo enfrente vive mi hijo y en sectores aledaños también residen niños que juegan por el lugar. Allí se pueden encontrar serpientes y por la tardecita roedores de pronunciado tamaño que ingresan entre los yuyos y desaparecen ante la vista de todos.

Es una realidad que ya no se puede vivir con esos bichos, más sabiendo lo que ocurrió con el hantavirus. También hay perros muertos y olores nauseabundos. Buscamos una solución lo antes posible.

María Lovaiza - DNI 29.129.991

Harta de las falsas acusaciones

Denuncio esto porque estoy desesperada y asustada debido a que hay gente que está divulgando mis datos personales y me amenaza, producto de varias mentiras que inventó una persona que no me quiere y que a lo largo de estos cuatro años se dedicó a crear perfiles falsos, donde se hace pasar por mí para arruinarme la vida.

A lo largo de este tiempo ha publicado en un grupo de compra y venta de Facebook que yo “daba en adopción o vendía a mi hija”. Luego me acusó de umbandista, que pedía gatos negros para hacer sacrificios. Todo para generar el repudio general de la gente y que la misma me tome odio.

Lo más reciente que pasó fue que me acusa, a través de carteles publicados en Facebook con fotos mías y las de mi familia, de asesina. De pedir perros o gatos ancianos y/o enfermos o simplemente que no los quiera nadie para dárselos a los pitbulls de un “primo”. siendo por supuesto todo esto falso. Mi familia y yo ya no sabemos qué más hacer, porque ya tenemos una denuncia del año pasado, de la cual no sirvió de nada.

Marisa Alejandra Celes - DNI 37.481.048

¿Maltrato a jubilados en el Roca?

Siento que hay un verdadero maltrato hacia los jubilados en el ferrocarril Roca. Para que podamos viajar nos hacen sacar boleto solamente de ida y en Constitución nos piden hasta el recibo de cobro. Mil vueltas para permitirnos viajar. Si no, no nos dejan ingresar por más que presentemos el carnet de jubilado. El tren Roca es el único que tiene todos estos requisitos, cuándo en el resto de los ferrocarriles con mostrar el carnet de jubilado alcanza. Pregunto: ¿Quien es el ignorante que dirige este servicio? ¿Eso es un director de un servicio público?, Pobres de nosotros, los abuelos, que tenemos que estar pasando por esto. Cómo me gustaría conocerlo personalmente para poder decirle todo lo que pienso de él. Basta de meterse con los jubilados.

Carlos José Venczel - DNI 8.242.614