Una vereda llena de mugre

Costeando las vías de Don Torcuato el pasto está súper largo y lleno de basura. Solemos caminar por ese lugar todos los días para ir y venir del colegio y, la verdad, es un peligro porque no nos queda otra que tener que bajar a la calle para evitarlo. En otras palabras, lo que debería ser una vereda es una verdadera mugre.

Hemos presentado los reclamos correspondientes a las diferentes autoridades pero todas se pasan la pelota. Lo único que pretendemos es que a través de este medio, la información llegue a los responsables para que, de una vez por todas, limpien la vereda y la dejen en condiciones así todos los ciudadanos podemos caminar tranquilos, sin tener que poner en peligro nuestras vidas al bajarnos al asfalto.

Lorena Sánchez - DNI 30.279.086

“Es un engaño al consumidor”

Si bien este fue un tema que tomó trascendencia nacional hace tan sólo unas semanas, no quiero que todo quede en la nada, porque fui al supermercado y me encontré que “Lactis”, el “alimento lácteo” que generó polémica por su envase engañoso, se sigue comercializando en diferentes supermercados.

Yo tengo una hermana con baja visión y a mi papá mayor de edad, quienes no pueden andar leyendo la “letra chica”. Es una estafa al consumidor, lo tienen que retirar de las góndolas ya. Como verán en la imagen, dice “alimento lácteo”, es decir, no es leche. Y la caja donde viene es igual a la de cualquier primera marca. Tengan cuidado. Yo denuncié a Defensa al Consumidor e invito al que le haya pasado lo mismo a que lo haga.

Nancy Colombo - DNI 23.668.490

Quejas sobre el tren de la línea Urquiza

Vivo en Villa Bosch y quisiera iniciar lo que sería una denuncia mediática (ya que no hay otra forma de llegar a la esfera pública y que nuestros gobernadores se ocupen) sobre el tren Urquiza, el cual todos los días está demorado, con formaciones canceladas, y donde no hay aires, los ventiladores no funcionan, y muchos días hay que dejar pasar dos o tres formaciones hasta subirse.

Los mismos son los únicos que no pertenecen a Trenes Argentinos, sino a Metrovias (los mismos del subte) y el servicio es pésimo. Si quieren pueden buscar la cuenta @trenurquiza en Twitter, es colaborativa entre los usuarios, nos avisamos de demoras, accidentes, etc. Hay videos y fotos de lo mal que se viaja.

No queremos esperar otra tragedia de Once para que realmente los políticos hagan algo, no se puede viajar más así.

Macarena Martínez - DNI 40.429.245

Familia estafada

Somos una familia de Lanús que fue estafada por Alejandro Torres y Ailyn Torres, ambos de nacionalidad venezolana. Lo remarco ya que no todos vienen a trabajar, estos se dedican a engañar a la gente a través de la venta de autos, en la calle Carlos Casares 2939, Lanús Oeste.

Todo comenzó cuando vimos en Facebook una publicación de un Chevrolet Corsa, patente OOW 348 que estaba a la venta y detallaba que entregando un anticipo y el resto financiado, podías comprar el auto. Al contactarnos, pactamos un día para ver el vehículo y al llegar nos encontramos con un garaje donde estaban todos estacionados y a la venta. Incluso había gente mirando, lo que nos generó mucha confianza. Ellos fueron muy cálidos, nos mostraron el auto y por la necesidad de tenerlo lo antes posible decidimos señarlo con 10 mil pesos, esperando la confirmación del crédito que ellos pactarían con el banco. Nosotros sólo le dábamos los datos de la persona que sacaría el crédito y ellos nos contactarían en tres días. Eso nunca ocurrió. Desde el 30 de marzo a hoy nos dieron millones de vueltas y todavía no tuvimos respuesta. Conclusión, no venden autos, se quedan con las señas y estafan a la gente.

Hugo Maiorano - DNI 13.359.835

Pozo peligroso para el tránsito

Este pozo de la calle San Antonio al 200 casi esquina Güemes, del partido de Merlo, es peligroso para el tránsito y para todos los ciudadanos que circulan día a día por el lugar, ya que esta arteria tiene un intenso caudal de camiones debido a que es la conexión entre la Autopista del Oeste y la ruta 40, ex ruta 200. Pese a que todavía no se rompió ningún vehículo, entendemos que es una situación sumamente preocupante.

Con la calle en mal estado, los autos pueden deteriorar sus neumáticos y las motos perder el control, lo que puede desencadenar en una tragedia. Y nadie quiere que eso pase. Por eso, pedimos y exigimos una solución inmediata ya que el deterioro del pavimento es cada vez más grande.

César González - DNI 18.340.534

No al gatillo fácil, sí a la prevención

No quiero gatillo fácil, sí quiero prevención. Prevenir es la palabra clave. Recientemente he vivido un caso en el que un tipo de unos 30 años me insultó, sin razón. Yo estaba trabajando y discutimos. Me sentí desprotegido porque todo esto ocurrió ante la mirada de dos policías que no hicieron nada, no se movieron, ni me consultaron qué había pasado. Yo tengo 70 años, ¿Qué esperaban? ¿Que hubiera un cadáver?

Estamos gobernados por gente que no es idónea, que no sabe lo que hace. Por ejemplo, me ha pasado que me subo a un colectivo y no tenía los apoya brazos colgantes. Es un castigo al que viaja en transporte público, un castigo a los jubilados, a los laburantes. Por mis años de experiencia, comprendí que para gobernar se precisa saber qué hacer. Y a esta gente le falta tacto con el pueblo, le falta carisma. No tienen sensibilidad. Falta de idoneidad, eso lo resume todo. Gracias Crónica por difundir lo que día a día les pasa a los argentinos. Para quienes me quieran contactar: Mayorgapensamientolibre@ gmail.com.

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322

“La 51 brinda un pésimo servicio”

Quiero denunciar que la línea de colectivos N° 51 que pasa por Lanús tiene un servicio pésimo. La mayoría de las unidades que dispone este servicio llegan a la parada cada una hora y cuando pasan no se detienen porque vienen llenas. Además, sabiendo que la línea 165, que hace un recorrido parecido, no funciona, lo único que pedimos es que pongan más unidades con más frecuencia.

Yo misma he llamado a la empresa para dejar asentado el reclamo pero no me han escuchado. Y cuando lo hicieron, tampoco me dieron una respuesta concisa. Sinceramente, se hace tediosa la espera. Hay días que en la fila somos más de 20 personas esperando el colectivo. Y la situación no está para tomar remís todos los días.

Mabel Mierynda - DNI 25.852.978