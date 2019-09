Un perrito muerto en las vías

A principios de este mes, un perrito blanco que tiene un collar fue atropellado por una formación del ferrocarril y quedó tendido sobre las vías del tren Mitre sentido Tigre a Retiro en la estación Vicente López, altura Libertador al 600. Sinceramente, me da mucha lástima que nadie se haga cargo ni vengan a levantarlo. Desde el municipio me dijeron que no tienen jurisdicción, los bomberos no me escucharon y la sociedad protectora de animales, tampoco. Además de la poca humanidad, otro gran problema que sucede en este lugar es la contaminación. ¿Si tengo suerte para el 2020 lo retirarán? Ya no sé a quién recurrir, y necesito ser escuchada como cualquier otra vecina que pretende hacer un bien. El animal no merece seguir ahí.

MERCEDES FONTANA-DNI 6.379.492

Falsas amenazas de bomba en escuelas

Hace mas de 15 días que se efectúan llamadas al 911 advirtiendo que en varios colegios de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, "se encuentran explosivos", por lo que la policía debe evacuar cada uno de ellos. Ya son muchos los llamados. Esta semana evacuaron lunes, miércoles, jueves y viernes, las dos semanas anteriores fueron lo mismo. Inclusive hasta se tuvo que evacuar dos veces en el mismo día, en los dos turnos. Uno de los más afectados es el complejo educativo Eliseo Natta (imagen).La Fiscalía dice estar investigando pero no cambia nada. Cada operativo, en cada colegio cuesta $70.000, que pagamos de los impuestos, y son mas de cinco escuelas por día las afectadas. Exigimos una solución.

MARISOL PÉREZ-DNI 31.726.807

Unos de los colegios en los cuales se hicieron amenazas de bomba.

¿No se puede ir al banco con gorrita?

Quiero denunciar un acto de discriminación por parte de un policía en un reconocido banco ubicado en General Capdevilla 1038, Rafael Castillo. Todo comenzó cuando fui a retirar plata a un cajero y un oficial se me abalanzó y me pidió que me saque "la gorrita". Soy cliente desde hace un montón de tiempo de esa sucursal y nunca me dijeron nada al respecto. Tampoco hay carteles que aclaren esta medida. Ante mi negativa, la oficial siguió diciéndome que me la sacara, le pedí que me mostrara el reglamento, pero no supo qué decir. Me agarró del brazo, me llevó a hablar con una empleada del banco y ambos me dijeron que así no podía estar. Terminé sacándome la gorra para poder retirar plata. Esto no puede quedar así, o por lo menos que lo especifiquen antes de ingresar, porque pasé un mal momento y no quiero que ocurra de nuevo.

SERGIO YBAÑEZ-DNI 28.210.010

Dudas sobre un agente de bolsa

Quiero realizar una denuncia por un tema financiero. Hay un broker (agente de bolsa) en Capital Federal que tiene engañada a mucha gente, que les hace perder dinero. Por este motivo, sus clientes nunca saben cuánta plata tienen, porque cuando quieren disponer de sus fondos, no pueden hacerlo. Aproximadamente esta persona tiene 15.000 clientes, así que puede haber un gran caudal de gente afectada. Por el momento me han negado la entrada al edificio, a donde concurrí para pedir explicaciones. Este anuncio es solo para alertar a la población y visibilizar en un medio de comunicación lo que está sucediendo. Ellos saben quiénes son y lo que hacen. Sólo exijo que se manejen con seriedad y puedan resolver el problema de todos los que nos vemos afectados ante esta situación . Yo soy trader, vivo de esto hace 12 años. Pasé por muchos agentes de bolsa y tengo una experiencia amplia. Soy asesor financiero y me dedico a esto por haberme quedado sin trabajo poco antes de 2008. Tengo pruebas fuertes de lo que digo. Espero que se resuelva cuanto antes.

SERGIO BOGGINI - DNI 22.365.061

Hay que encontrar a Vinnie

Se extravió Vinnie, un pitbull macho, de dos años, en la zona de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui, con la particularidad de que es la mascota de mi hermanita, quien no para de llorar. Tuvo dolores en el pecho y está muy angustiada por la falta de su mejor amigo. El único momento en que no sufre es cuando se duerme. Con mi familia hemos buscado por todos lados. Sabemos que puede andar por Ingeniero Allan, barrio Carolina 2, barrio El Rocío, la Pepsi o avenida Vergara. Hay una recompensa de 10.000 pesos y una PlayStation 4. Si alguien lo encuentra puede comunicarse al 1141874394. Nadie tiene ningún dato. Es un muy mal momento para todos nosotros.

IGNACIO SORIA-DNI 41.244.825

Continúa la búsqueda de este pitbull.

Cansados de los robos en el barrio

Somos un grupo de vecinos que está cansado de los robos. Esto ocurre en el barrio Atepan de Villa Tesei. Me animo a hacer esto porque le robaron a mi hijo el miércoles, le sacaron todos los materiales con los que él trabaja, entonces yo empecé a organizar una movida para reclamar por la inseguridad. Esta banda está integrada por dos hermanos, quienes esperan a los chicos afuera de las escuelas para robarles, también a cada uno que pasa por la calle. Ya no se puede salir porque estos delincuentes están a la expectativa las 24 horas del día. Esperamos que la policía nos escuche. No podemos seguir así, viviendo entre rejas mientras ellos andan sueltos. La ola de robos viene desde el año pasado, desde que estos ladrones vinieron a vivir a acá. La madre los encubre a los menores y dicen que ellos no roban, pero no es así. Hasta a los pobres jubilados les afanan. No queremos tomar justicia por mano propia porque no queremos terminar presos.

MÓNICA ISABEL CASTAÑO-DNI 20.625.354

Calles abandonadas y vecinos sin salida

En Longchamps, el estado de mi barrio es deplorable, principalmente las calles. Hace mucho tiempo que estamos sin cloacas, los caminos están rotos y llenos de pozos. Producto de esto, no pueden ingresar los remises y tampoco las ambulancias ante una emergencia. Tengo a mi abuela de 60 años a la que, debido a su enfermedad (diabetes), le amputaron las dos piernas. Ella necesita asfalto para poder movilizarse. Cada vez que llueve el barro tarda un montón de tiempo en secarse y mientras tanto la calle es intransitable. Todo esto es un asco y necesitamos una respuesta por parte de las autoridades, quienes nos tienen abandonados.

NAARA LUJÁN DELTIN DNI 38.853.308