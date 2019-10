Luján sigue siendo tierra de nadie

Quiero denunciar que en la calle Roque de Luca al 850, entre Pérez y Monjardin, del barrio Champagnat de Luján, hace seis meses que permanece este montículo de tierra lleno de ramas y basura. Producto de esto, el agua no corre cuando llueve y el terreno se complica para transitar. Hace más de 20 días que las autoridades prometen solucionarlo, sin embargo no lo han levantado aún. Somos varios los vecinos afectados que reclamamos para que nuestro barrio mejore. La recolección de residuos y, sobre todo, la quita de estos montículos que acumulan bacterias que, con el paso del tiempo se convierten en grandes focos de contaminación, son perjudiciales para la salud de quienes habitamos la zona.

ARMANDO BOS DNI 7.844.882

Mucho sacrificio y poca paga

Querido diario "Crónica". El caso del jubilado Nicolás Lallotizzi sirve para graficar el mundo de la injusticia que se vive hoy. Se trata del padre de mi amigo Aldo, el canilla. Tiene 43 años de aporte y de mucho aporte, como cuentapropista del kiosco. He aquí la sorpresa. Salieron los genios sin calle del Anses pagándole la mínima. El trabajo en el kiosco es muy sacrificado y la recompensa ninguna. Exigimos que se haga justicia y las autoridades tomen cartas en el asunto.

EDMUNDO JUSTO MAYORGA DNI 6.151.322

Vecinos con bronca por falta de luz

Soy de Avellaneda y hace varios días que no tengo servicio eléctrico. Como yo, somos varios las vecinas y los vecinos afectados, todos del barrio de Piñeiro. A través de esta publicación, esperamos que alguien se acerque a darnos una solución. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de ningún responsable. Desde las empresas que proveen la luz nos han informado que no tienen una idea sobre qué pudo haber pasado pero ninguna cuadrilla se ha acercado para verificar la situación. Algunos hemos pensado en realizar un corte de calle para ser escuchados porque pasan los días y seguimos así. Los semáforos tampoco funcionan, otro gran peligro. A 100 metros de aquí hay un cruce de avenidas y mucho tránsito que viene de Capital desde el puente Victorino de la Plaza. Esperamos una respuesta.

NORA ORTELIN DNI 21.003.713

Juzgar a todos con la misma vara

Soy chofer y utilizo el Paseo del Bajo diariamente, paso hasta diez veces por día. Hace un tiempo se viralizó un video de un colega que paró para sacarse una selfie y fue muy criticado en las redes sociales. Después de eso, la policía lo fue a buscar a su domicilio, lo notificó y le hicieron las multas correspondientes. Pero ahora nos llegó un video donde un hombre circula en un Chevrolet Corsa a contra mano por este mismo lugar. Por lo tanto, queremos que se tomen las mismas medidas con él. Este conductor irresponsable pudo haber causado una tragedia (y esta no es la primera vez que sucede algo así). Ya es frecuente ver autos y motos que transitan por este camino como si nada, quizás para tomarlo como atajo. Pero lo cierto es que nosotros vamos con una carga muy pesada, no podemos frenar de golpe. Tampoco podemos estar pendientes de estas irregularidades. Entonces ¿siempre la culpa es del camionero? Esperemos que solucionen este tema, que se empiece a sancionar fuertemente a todos aquellos que cometen estos errores, porque para los que pasamos por ahí siempre resulta muy inseguro.

ARIEL GARCÍA DNI 28.901.058

Denuncian a supermercado chino

En Villa General Eugenio Necochea, calle Chivilcoy esquina avenida Márquez, este supermercado chino opera violando todas las reglas de salubridad y aun peor, de construcción, ya que abrió desde su interior cuatro ventanas en mi medianera y tiró hacia mi lado todos sus escombros sin problemas. También su tanque de agua sobresale un 25% dentro de mi propiedad, es decir, al rebalsar, me arroja el agua a mi patio. Dentro del comercio, estas personas tienen gatos para que atrapen a las ratas, lo que puede resultar un peligro para los consumidores. Espero que alguien haga algo al respecto y ponga las cosas en su lugar.

CARLOS HORACIO ALLER DNI 10.196.341

A cuidar el planeta y nuestras veredas

Todos preocupados por la deforestación en el Amazonas, todos coincidimos con que “hay que cuidar el planeta”, pero talamos los árboles de nuestras veredas. Las calles de Lanús están llenas de muñones de árboles. Cada uno de ellos produce oxígeno para siete personas, y cabe destacar que realizar un acto de este tipo es un crimen ambiental. Entiendo que algunos rompen las veredas, pero no se puede seguir así. Muchos lo hacen porque ahora está de moda guardar el coche en la vereda para no pagar cochera y la gente tiene que bajarse el cordón cuando pasa a pie. Quizás lo hacen para evitar multas tal vez. Ahora, ¿talar los árboles de madrugada con máquinas parecidas a las del municipio? ¿Cómo las autoridades no lo ven?

CATALINA WENZEL DNI 6.223.596

Con cada lluvia, la misma historia

Vivo en José C. Paz y en mi barrio nos hundimos en el barro. En la imagen se puede apreciar el estado en que se pone la esquina de Pichincha y Coliqueo, donde está ubicada mi propiedad, cuando comienzan los días de lluvia. No lo sufro sólo yo, sino que toda la manzana está igual. Las autoridades han venido varias veces con las máquinas, pero han empeorado muchas de las calles, a tal punto que no se puede cruzar. Incluso han llegado a tirar tierra colorada en vez de piedras, por lo tanto, los coches se quedan y las ambulancias no pueden pasar. Mi barrio se llama Parque Jardín, pero en barrio Sarmiento y otros de por acá cerca hicieron lo mismo.

ADRIANA CORNAGO DNI 25.127.093