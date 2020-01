Quejas por la falta de servicio de cable

El 21 de diciembre me mudé y pedí el alta de una reconocida empresa de servicio de televisión e Internet. A los pocos días me avisaron que un técnico vendría a colocarme el servicio, lo que aguardé pacientemente. Sin embargo, después me avisaron que no se iba a poder porque la red de cableado donde tiene que conectar está fuera del lugar, como se puede observar en la imagen.

Cuestión, que hace más de diez días que vienen dando vueltas. Pasé las fiestas desconectada y sin ningún servicio, gastando mis datos móviles. Hoy sigo sin solución y tengo más números de reclamos en mi haber y una factura que vence el 07/01/20. Ya son dos semanas que no tengo servicio. Soy de San Justo, provincia de Buenos Aires, domiciliada en la calle Lynch 528, Villa Luzuriaga.

NOE ELIZABETH ZALUCZKYJ - DNI 30.223.610

Denuncia contra administradora

Vivo en un dúplex ubicado en la calle Mendoza 1407, San Justo, y está todo inundado. La administradora me discrimina y no me ayuda a solucionar este tema porque soy una persona mayor y tengo problemas de salud. Estoy al día con las expensas, no puedo lavar el piso ni las vajillas, por lo que se ha acumulado un gran olor. Espero que alguien me dé una mano o pueda hacerle entender a esta mujer que, al no tener movilidad, no puedo arreglarlo por mi cuenta.

Necesito que se acerque, que me escuche, y que le busque la vuelta para no estar así. Siempre me he dirigido hacia ella con respeto y excelentes modales; sin embargo, no responde a mi teléfono -que tampoco anda tan bien-, por lo que me encuentro solo e incomunicado. Esto, que padezco hace ya un tiempo, le hace muy mal a mi salud. Espero que todo cambie pronto para mi propio bien.

CARLOS ALBERTO ZUCO DNI 7.795.175

Una calle cortada por basura

Quiero denunciar que en el barrio Costa Esperanza de San Martín hay un basural que mantiene a toda una calle cortada por los residuos. Se presentaron quejas, pero todavía no tenemos novedades. Hace un tiempo, en este mismo lugar se hizo el asfalto de entre cinco y seis cuadras de extensión, con motivo de correr un basural que estaba en la entrada al barrio y pasarlo más para el fondo, pero se acumuló todo y hoy hay cerca de 300 metros de mugre. No pasan los camiones, no entran los tractores, todo sigue ahí.

La calle está cortada de basura, lo que significa que hay ratas, moscas, no se pueden abrir las ventanas de nuestra casa; además del calor y la lluvia de estos días, con la humedad, no se puede respirar. Pensamos en cortar las calles con los vecinos para hacernos escuchar.

RUBÉN DARÍO AGÜERO - DNI 26.331.162