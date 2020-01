Piden la instalación de un semáforo

Los vecinos solicitamos un semáforo en la esquina de Güemes y Gurruchaga, a unas cuadras del Jardín Botánico, producto del intenso tránsito que hay. En horas de la mañana, los vehículos pasan por esta calle a gran velocidad y no frenan ante el paso de los peatones, lo que resulta un peligro para los niños y jóvenes que se dirigen hacia los colegios cercanos. También es una realidad que en este lugar suelen detenerse una gran cantidad de camiones que descargan sus productos y están durante varios minutos con las balizas puestas en doble fila, lo que dificulta la visión de las personas. Por lo tanto, tener un semáforo en ese lugar es indispensable.

Insólito: una mujer se adueñó de una plaza

En San Miguel de Tucumán, una vecina se adueñó de un espacio público en plena avenida Independencia al 3200. El lugar estaba destinado para juegos recreativos, donde los niños hacían gimnasia, pero la señora decidió cercarlo y empezó a construir locales comerciales y departamentos. Entonces, ¿somos dueños de hacer lo que queramos con los espacios verdes? ¿De disponer e imponerse como a cada uno se le da la gana, sin importar que los niños de esta zona quedan sin lugar para jugar? Insólitamente, esta señora, de apellido Pérez, dice ser la dueña, y jura y perjura que ella puede hacer lo que quiere. Por eso se iniciaron las denuncias correspondientes. ¡Que alguien haga algo!

Colectiveros, preocupados por la inseguridad

Soy chofer y estoy preocupado por los robos que se cometen en los colectivos. Primero arrebataban celulares, pero ahora se volvió tendencia desvalijar al chofer y a los pasajeros que van dentro. Esto último que cuento no es nuevo; le ocurrió a un compañero durante una noche que subieron de a varios pibitos. Después de afanarle, quisieron hacerle cambiar de camino. A mí, hace unos días se me subió un chico e intentó sustraerme la billetera. Generalmente tenés que estar atento a todo porque lo hacen a cualquier hora del día. A veces son nenes, personas grandes, de todo un poco. Esto puede llevar a una desgracia. Yo manejo durante todo el día entre la ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. Necesitaríamos más motos de policías y patrulleros.

Bronca por incumplimientos en servicios de micros

Quiero volver a manifestar mi disconformidad con los servicios que brinda una reconocida empresa de colectivos que va desde Retiro hasta Junín. Soy una señora mayor que quiere viajar tranquila, sin esperar tiempo de más. Estoy harta de pagar pasajes carísimos por un servicio que habitualmente tiene demoras. Y cuando uno se acerca a la ventanilla para pedir una explicación te dan miles de excusas para no devolverte el dinero. Algunas veces, si vas a “reclamar”, te dan un talón con un número de teléfono para pedir un nuevo boleto, pero no sirve para nada. Mi familia es una familia de trabajadores que suele viajar cotidianamente. Mi nieto ha esperado hasta dos horas por “un colectivo que se rompió” o que “todavía no llegó”. Por eso, señores, tienen que entender que los horarios de los pasajeros deben ser respetados. Que si en el boleto dice que el colectivo sale a cierto horario se tiene que cumplir, que si no se cumple deben darles una respuesta a los usuarios o, como última instancia, la devolución del dinero. Basta de siempre lo mismo. Esperemos que alguien le ponga fin a todo esto. Es todo.

Vecinos hartos de las cloacas tapadas

Hace dos meses que tenemos las cloacas tapadas, tal como se puede apreciar en imagen, y desde la empresa encargada nos dijeron que no lo pueden destapar. ¿Si no lo hacen ellos, quién? No podemos tirar la cadena porque el agua sale por todos lados; sobre los cordones se ha acumulado una gran cantidad de verdín que es imposible sacar y peligroso para quienes circulan por ese lugar. También llamamos a quienes pensamos que son los responsables, pero no nos dieron bolilla. La última opción que nos queda es que se visibilice en los medios de comunicación, como “Crónica”. Esto ocurre en Itaquí y Mariano Acosta, en Villa Soldati.

Olor por desagües en mal estado

Frente a mi domicilio hay un desagüe de cloacas donde se acumulan el excremento y la orina. El olor que viene para estos lados es nauseabundo, llamé varias veces para que lo solucionen, pero nadie me ha prestado atención. Hace tres meses que estamos igual. Además, hay una mugre bárbara acumulada, que puede generar un foco infeccioso. Por otro lado, el agua sale de color marrón y yo, a causa de eso, estoy enferma, tengo cólicos intestinales. También quiero resaltar que en mi familia hay muchos chicos y esto claramente los perjudica, por lo que se debe actuar con rapidez. Somos muchos los vecinos del barrio que sufrimos esto todos los días, desde la mañana hasta que nos acostamos. Por eso, decidimos llamar a “Crónica”. Estamos cansados de vivir bajo estas condiciones y pedimos que, mínimamente, alguien se acerque a la zona de Antártida Argentina al 6500, en Isidro Casanova, para arreglarnos este problema que tanto nos aqueja y que nos dé una mano.

Calles rotas, basura sin levantar y falta de luz

Quiero denunciar que la calle en la que se encuentra mi casa está totalmente destruida e inundada. Esto es en Quito y Quirós, en el barrio Concejal de León, José C. Paz. Por aquí no pasa el camión recolector de basura, por lo tanto, necesitamos que el lugar por el que transitamos frecuentemente sea limpiado y los residuos, levantados. Requerimos también de alumbrado público para que todo esté iluminado durante las noches. Este barrio se inauguró 2 de junio de 2012 y nosotros, que vivimos en el fondo, siempre tenemos este problema con la calle. Esperamos una solución y una respuesta inmediata.

