Algo huele mal

Vivo en Lanús oeste y quiero denunciar que en el patio de una casa ubicada en la calle Mendoza al 3664, entre Lituania y Vladimiro, justo al lado de mi domicilio, hay basura acumulada. Esto resulta un gran problema sobre todo para los niños que residen allí y también para aquellos que suelen pasar cotidianamente por ese lugar. En reiteradas oportunidades, las autoridades correspondientes nos dijeron que no pueden hacer nada. Pero ahora la situación se volvió insostenible: Hay insectos, ratas de todos los tamaños y olor nauseabundo. Las fotos que se pueden observar en imagen las tomé desde el techo de mi propiedad. Por lo que espero, con esto, que alguien nos ayude a limpiar ese terreno por el bien de todos.

Sergio Pulverini - DNI 16.496.540

Bronca contra local de comidas rápidas

Soy un vecino de Pilar centro y quiero contar que hace 4 años vengo realizando denuncias contra un reconocido local de comidas rápidas que queda sobre Panamericana, ramal Pilar, y ruta 25 porque no deja espacio para caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante la falta de vereda (muy angosta) y la obstrucción del paso que genera la entrada de este comercio, los abuelos, los niños y los discapacitados tenemos que circular por la calle. Esto conlleva un peligro enorme para todos. Nunca tuvimos respuesta ni soluciones y sabemos, desde ya, que problema de dinero no hay. Hay una clara falta de empatía con el otro, una notable ausencia de solidaridad con clientes y transeúntes.

Gerónimo Ismael Rodríguez - DNI 4.603.986

Tremendo caso de discriminación

Hace unos días, solicitamos un auto que nos haga de remís a través de una muy conocida aplicación que suelen utilizar las nuevas generaciones, para que nos lleve desde Maipú y Paraná, Martínez, hacia Villa Adelina. A los pocos minutos, cuando el vehículo se hizo presente en el lugar, nos dimos cuenta de que el conductor desaceleró su marcha y se detuvo a nuestra par para observar nuestro aspecto, nuestros movimientos y quienes éramos (dos personas mayores de 58 años y 80 años, respectivamente y ambos de tez morocha). Tras inspeccionar nuestra apariencia detalladamente, esta persona mal educada decidió encender el motor nuevamente, decirnos que anulaba el viaje porque "negros no llevaba" y retirarse ante nuestra mirada atónita. Quiero recalcar que desde la plataforma de transporte deberían tener más precaución a la hora de aceptar choferes. Este caso de discriminación no se puede permitir bajo ningún punto de vista. Y seguramente, si así lo hizo con nosotros, lo hará con otros tantos pasajeros, lo que genera indignación y odio. En fin, una falta de respeto hacia nuestras personas. Espero que no haya más gente de este tipo porque no suma a la sociedad.

Eduardo Puebla - DNI 4.389.248