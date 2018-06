Los vecinos de General Rodríguez necesitamos que las autoridades tomen la decisión de arreglar el puente de Ortiz de Rosas y General Lavalle. Está destruído y no se puede pasar por ahí. Yo tengo una nieta de dos años que está fracturada y tenenos que salir con mi hija a llevarla al médico. Sin embargo, esta situación nos complica. Además, producto de este inconveniente, no pueden entrar ambulancias ni remises, por lo cual es más difícil todavía llevarla a los controles. Por otra parte, nosotros tenemos que caminar 20 cuadras por Ortiz de Rosas desde que bajamos del colectivo y solamente hay dos luces. El resto es todo campo y no sabemos si algún delincuente puede aprovechar la situación para hacer de las suyas. Pagamos los impuestos, pero no tenemos el servicio que corresponde. De más está decir que cuando llueve, estamos presos en nuestras casas porque no podemos salir. Son muchas las cosas que pasan en General Rodríguez y las autoridades parecen mirar para otro lado.Mi reclamo está relacionado con el deplorable estado de las calles de la localidad de Melchor Romero, en La Plata. Los vecinos hicimos una protesta, por lo cual empleados municipales se acercaron a intentar solucionar el problema pero apenas tiraron unas piedras. Nos dijeron que se quedaron sin materiales y ahora está todo el trabajo parado. Lo cierto es que imposible caminar los días posteriores a la lluvia o transitar con algún vehículo. Esto ocurre en las calles 179 y 520 y en las aledañas. Además de esta situación, estamos viviendo diversos episodios de inseguridad que hacen que salgamos a la calle con miedo o que nos quedemos en nuestras casas apenas anochece. Son muchos los problemas que estamos atravesando los habitantes de esta zona y necesitamos atención.Llevamos a nuestra perrita a bañarse a un lugar en Liniers, llamado Pet Fashion Shop, ubicado en la calle Peribebuy al 6700, y a las dos horas le avisaron a mi mamá que se había escapado. Como estaba mojada, no tenía puesto su collar y ni siquiera estaba atada. Esto ocurrió el 9 de mayo y tenemos datos de que fue vista por última vez en General Paz y Alberdi, cuando una familia la tenía en una camioneta Renault Stepway gris. Es una perrita mini toy. Nosotros estamos desesperados buscándola, mientras pedimos explicaciones en el lugar al que la llevamos, porque no puede estar desatada y sin collar, por más que la estén bañando. No entendemos cómo se les pudo escapar. Sólo queremos que aparezca y quizás, con esta publicación, se enteran de que esa perrita tiene una familia que la está esperando.Somos la única familia en Villa Caraza, Lanús, que está sin agua hace dos semanas. Hicimos múltiples llamados a AySA, pero nos dijeron que el reclamo ya está hecho y no nos solucionan el problema. Vinieron a ver lo que pasaba y nunca más volvieron. Mientras tanto, seguimos sin el servicio. Lo que pasó, según nos dijeron, fue que una empresa cambió dos postes y se rompió un caño. El tema es que nadie nos confirmó cuándo regresarían a empezar el trabajo. Ahora me estoy arreglando con baldes de agua que les pido a los vecinos. Yo vivo en Hornos y Mendoza, del lado de Lanús, ya que la vereda de enfrente ya pertenece a Lomas de Zamora. El único pedido que hago es por favor que me solucionen el problema, porque para eso pago una factura de 1.000 pesos. No nos pueden tener así, no tienen derecho a jugar con la gente. Además, aquí se junta mucha agua cuando llueve y se produce un foco infeccioso, hay muchos chicos en la zona. Por otra parte, nadie se ocupa de barrer ni de limpiar las calles. Los propios vecinos suelen tirar basura.Quiero denunciar que en el cruce de las calles Paraná y avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, están haciendo trabajos y durante la semana debieron hacer un pozo. Sin embargo, con las lluvias, se desmoronó una parte de abajo de la vereda y hasta el momento no lo han resuelto. Con el correr de los días y los reclamos de los vecinos, apenas se acercaron a la zona para tapar todo con maderas, pero no pasó nada más. El resto sigue igual. Esa esquina es un lugar de tránsito constante, y si bien está tapado y no se puede acceder, estaría bueno que terminen los trabajos cuanto antes para que nadie se lastime y, además, para liberar la vereda. En hora pico, es muchísima la cantidad de gente que pasa, que tiene que bajar a la calle para esquivar esta obra. Esperemos que lo resuelven lo más pronto posible y, de esta manera, evitaríamos varios dolores de cabeza.Debido a que las delegaciones municipales de La Matanza se tiran la pelota de una a otra y los vecinos somos los que estamos en el medio, nos comunicamos con ustedes para ver si de esta manera podemos llegar a la solución que hace tanto tiempo estamos esperando. El tema es que ni las autoridades de Tapiales ni las de Aldo Bonzi se hacen cargo de este problema y no sabemos qué hacer. Sucede que hemos reclamado en varias oportunidades la colocación de dos lomos de burro en la calle Gorriti al 1600 debido al gran caudal de tránsito que se genera cuando juega Lugano en su cancha. Sabemos que a unas cuadras de aquí pusieron un reductor de velocidad, por eso no entendemos por qué nadie se hace cargo de esta zona. Estaría bueno aprovechar el receso del torneo de fútbol para poder solucionar el problema... Además, pedimos por favor que se ocupen del alumbrado público, debido a que no tenemos iluminación y no podemos salir a la calle después de las seis de la tarde, porque ya es de noche. Otro pedido tiene que ver con la recolección de residuos, dado que estamos conviviendo entre la basura. Son varios puntos los que reclamamos y nadie nos escucha.Hace dos meses comenzaron los arreglos por una obra hidráulica en el barrio San José de Almirante Brown. Por lo cual, hay un pozo de 200 metros en la calle que no me permite acceder libremente a mi casa. Es decir, esta situación me obliga a dejar el auto a más de dos cuadras y al aire libre, con todos los riesgos que esto implica. La misma historia ocurre cuando tengo que sacar los residuos, dado que el camión lógicamente no puede llegar hasta la cuadra de mi casa. Además, las veredas están rotas, desparejas e intransitables. ¿Quién se hace cargo si me pasa algo en esos 200 metros? ¿Y si le pasa algo al auto? Los vecinos no recibimos ninguna información por parte del municipio y necesitamos una respuesta para saber cuánto tiempo más tendremos que vivir en estas pésimas condiciones. Todas las obras son positivas, pero el costo que estamos pagando es altísimo.