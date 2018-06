Pide que se respeten los espacios reservados para discapacitados

Los lugares reservados para gente con discapacidad no son respetados en Tigre. Al menos, esto es lo que ocurre en la calle Almirante Brown y Ruta 202, en Don Torcuato. Ese espacio siempre está ocupado por camiones o autos y los que verdaderamente necesitan estacionar en ese lugar, por ordenanza, no lo pueden hacer. Claro, no es fácil encontrar al dueño del vehículo que está usurpando los metros que no le corresponden. El acceso a los discapacitados siempre fue un problema, aquí y en todo el país. Es lamentable que, con todas las campañas que hay, esto siga ocurriendo, pues los perjudicados son las personas que están en silla de ruedas y que están pagando un precio muy alto por la comodidad de los demás. Otro punto que quiero denunciar tiene que ver con lo que ocurre en la puerta de la Remisería J.J., en la esquina de Almirante Brown y Paraguay. Hay un olor nauseabundo debido a que un vecino tira excremento. Hicimos muchos reclamos por esto pero nunca pudimos solucionarlo.

JUAN EREÑÚ - DNI 8.376.851



Merlo: hay calles sin asfaltar

Tengo la suerte de vivir sobre una calle de asfalto, específicamente en Helvecia entre Maderna y Terán, en Libertad, Merlo. Sin embargo, todas las que están alrededor son de tierra aunque figuran en la municipalidad como que fueron reparadas y no es así. La historia es siempre la misma: cuando llueve, toda esta zona se inunda y es realmente indignante. Los vecinos siempre fueron a reclamar ante las autoridades y nada cambió. Hace un tiempo vinieron a destapar las bocas de tormenta después de haber realizada varias protestas. La verdad es que no se puede vivir de esta manera. El dato aún más preocupante es que en la zona está la escuela número 51 (en la calle Mataco, entre Terán y Maderna) que se ve afectada por esta situación. Los chicos no pueden ingresar ni salir de la institución. Si no lo hacen por los vecinos, al menos que lo hagan por los chicos. Necesitamos una solución, no podemos vivir inundados cada vez que llueve. Además, soñamos con que algún día las calles aledañas sean asfaltadas.

DIANA MARIELA RUIZ DNI 28.424.918



Las quejas llegan desde el barrio Costa Esperanza, en San Martín

Los vecinos de Costa Esperanza, del partido de San Martín, estamos padeciendo problemas con la iluminación. Esto ocurre en el cruce de las calles Eva Perón y Pinares. Varios de nosotros pedimos que Edenor nos asigne un medidor porque estamos solamente con la luz del municipio. Además, necesitamos que nos escuchen porque el estado de los cables es deplorable. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Juntamos firmas, fuimos al municipio, llamamos a la empresa de servicios pero nadie se quiere hacer cargo. El tema es que si se cae algún poste de luz podría ocasionar graves daños. Hasta podría matar a alguien. La luz es un servicio que todos necesitamos, por eso nuestra desesperación. No queremos que, por no escuchar nuestro reclamo, la situación empeore con la posible caída de un poste. Hay muchas familias en la zona que no pueden vivir de esta manera.

DEYSI CAYOJA COTEJO - DNI 94.782.620



No baja los brazos en su lucha por encontrar a su prima

Quiero difundir la búsqueda de mi prima. Nos enteramos de que fue abandonada al nacer y la estamos buscando junto con su hermano. Ella se llama Estrellita, o al menos ese es el dato que tenemos. La historia que sabemos es que fue dejada por su padre Omar Alfredo Quinteros y su madre Graciela Carnezis en un convento de Lomas de Zamora o de Lanús hace 38 años. Otra teoría es que ellos la dieron en adopción a una familia de apellido García. Creemos que nació el 20 de marzo de 1980 en el Hospital Gandulfo. Tenemos pocos datos acerca de su vida. Sabemos que su papá adoptivo, ya fallecido, se llamaba Manuel García y trabajaba en un colectivo de la línea 179. Además, tiene otros dos hijos que viven en Lanús Oeste. Esto es todo lo que pudimos saber. La estamos buscando junto a mi primo, Cristian Omar Quinteros, y necesitamos ayuda para dar con su paradero. Como ocurre en estos casos, la historia que sabemos es la que nos contaron. No tenemos la certeza de que fuera real, por eso, queremos recibir ayuda para poder encontrarla y que ella sepa que tiene una familia que la está esperando.

DANIEL FABIÁN KARNEZIS - DNI 30.834.163



En Luján, una historia que se repite: la gente continúa tapada por basura

La situación en Luján es insostenible. Hace más de un mes que los empleados municipales están de paro y los vecinos estamos pagando las consecuencias ya que, a medida que pasan los días, la basura que nos rodea se va incrementando porque no pasan los recolectores. Nunca vi algo así, esa es la verdad. Lo que yo puedo percibir es la mugre que hay en la terminal de micros, dado que soy chofer de omnibus. La basura no se puede soportar más. Los contenedores del centro fueron retirados porque explotaban de diferentes tipos de residuos. Entonces, ahora las calles están invadidas de mugre. Y en cualquier momento llegan las ratas, si es que aún no lo hicieron. Estamos expuestos a contagiarnos enfermedades y el servicio del hospital tampoco funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? No es sólo la terminal y el centro, toda la ciudad está igual: tapada de basura.

JUAN GUZMÁN - DNI 32.524.761



Los cortes de luz en Ingeniero Budge

Hace más de un mes que los vecinos del barrio 17 de Noviembre en Ingeniero Budge, de Lomas de Zamora, estamos con reiterados cortes de luz. El pasado viernes, cansados de esta situación, decidimos realizar una protestas sobre Camino Negro para ver si, de esta manera, podemos ser escuchados. Lo que sucede es que los transformadores de alrededor no aguantan, necesitamos una alimentación dentro del propio barrio. Somos muchas familias las afectadas por este problema. Hemos hecho numerosos reclamos, pero ninguno tuvo el resultado que esperábamos. Por ello, decidimos realizar el corte, para hacer visible nuestro extraño modo de vida. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir de esta manera, no es algo digno para un ser humano. Hay muchos chicos y personas mayores, que necesitan contar el servicio de luz. También hay gente electrodependiente que no puede estar expuesta a esta situación.

DAVID GALEANO DNI 28.731.789



González Catán: los vecinos tienen que convivir con un puente fantasma

El 17 de abril de 2014 comenzó a construirse un puente sobre las vías del ferrocarril Belgrano Sur, en González Catán. Sin embargo, cuatro años más tarde, los vecinos siguen viviendo con una estructura de hierro y cemento a medio hacer frente a sus casas. El Ministerio del Interior y Transporte destinó una importante suma para que el municipio ejecute la obra. Meses después, las edificaciones fueron frenadas y los vecinos que viven en la zona comenzaron a padecer las consecuencias de convivir con un puente fantasma. Lamentablemente, desde que abandonaron la obra, aumentó la inseguridad. Los delincuentes se aprovechan de la escasa iluminación y de la poca gente que circula por la zona para utilizar el terraplén abandonado como guarida. Los vecinos quieren recuperar la vida del barrio, que vuelva a ser un lugar en donde los chicos puedan jugar en las veredas.

YÉSICA RÚA - DNI 36.082.704