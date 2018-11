Las quejas llegan desde Lomas de Zamora



En Villa Albertina, Lomas de Zamora, pagamos los impuestos como ocurre en todos los municipios, pero la diferencia es que aquí no vemos avances. Al contrario, cada día que pasa observamos que la basura que se acumula es mayor y las calles, de tierra, están cada vez más destrozadas. Nosotros hacemos malabares para circular, pero cuando llueve se hace intransitable. Tenemos miedo de que en algún momento no pueda entrar ni una ambulancia y quedemos aislados. Esto se suma a la basura que deja la gente y que puede atraer a los roedores, por lo cual también estamos expuestos a contagiarnos alguna enfermedad. Son muchos los problemas que tenemos los vecinos de Villa Albertina, pero que nadie parece percibir.

Juan Carlos Uwalton - DNI 13.293.490



La caída de un poste trae enormes problemas

Acudo a este medio para hacer público el problema que estamos teniendo en nuestro barrio, ya que hace semanas un poste de teléfono se cayó y nadie lo arregló, ni siquiera se acercaron para retirarlo ni nada. Esto está pasando en la calle 6, entre 113 y 134, en la localidad de Berazategui. Es un grave problema para todos, no sólo para los de la cuadra. Hay muchos menores en el vecindario y tenemos miedo de que toquen esos cables, además de que varias casas se quedaron sin servicio de telefonía. Esto también es preocupante porque al haber gente mayor, a veces pierden comunicación con sus familiares o no podrían llamar a una ambulancia si llega a haber alguna emergencia. Así que como verán, es un problema que nos afecta a todos, y nadie nos da una solución.

Pedro Zabala - DNI 8.091.628

La inseguridad en San Cristóbal



Somos vecinos de San Cristobal que estamos cansados de los hechos de inseguridad que ocurren a diario. El viernes entraron a robar en tres locales, incluido un supermercado con muchísima gente adentro. Entraron tres encapuchados con armas y tiraron a todos al piso, en simultáneo estaban robando y tomando de rehenes y maniatando a los empleados. Yo, por suerte, no estuve ahí adentro pero conocidos me contaron que fueron momentos de altísima tensión y miedo. En avenida Independencia al 2200 también robaron, a plena luz del día. Estamos cansados de todo porque sentimos que en este país nadie nos cuida. Tenemos el barrio tomado por ladrones y esto no puede seguir así. No podemos salir a caminar, que ya nos están robando. Es una vergüenza. Necesitamos que estos casos salgan a la luz para que nos vuelvan a abrir la comisaría 18, que cerró hace unos meses.

Nicolás Sergio Castro - DNI 25.993.123



Muy preocupado por "frases ridículas"



Querido diario Crónica, me dirijo nuevamente a este medio para referirme a frases ridículas, las cuales definen a quienes las dicen y agrego que la incoherencia y estupidez no sólo es monopolio nuestro, sino que es universal. La señora Christine Lagarde dijo que el problema de los jubilados es que están viviendo mucho tiempo y eso es un inconveniente. Qué linda, ella no es una piba, le sugeriría que se inmole y sería un inconveniente menos, porque yo voy a seguir siendo en teoría un inconveniente. Tengo 70 años, mientras que el promedio de vida dicen que es 76. En cualquier momento el Señor me llama, ¿me llamará? Pienso que sí. Por otra parte, quiero aclarar que no soy político. Bolssonaro dijo que si su hijo fuera homosexual prefiere que muera en un accidente antes que verlo con un bigotudo caminando por la calle. ¿Por qué dijo con un bigotudo y no dijo con otro hombre? ¿Le gustan los bigotudos? También dijo “tuve 4 hijos y en el cuarto tropecé porque es una mujer”. ¿Odia a las mujeres? Esto no es machismo, es sencillamente ridículo. Bolssonaro, tengo algo para decirte: guarda con las frases, a veces esconden deseos ocultos.

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322



Moreno: del asfalto, ni noticias

Esta foto la saqué en el cruce Castelar, en la localidad bonaerense de Moreno, donde hay un montón de negocios. Hace dos meses ya que nos vienen prometiendo el asfalto y nunca cumplen con lo que dicen. Hace un mes empezaron a remover el terreno de unas tres cuadras de largo pero ahí dejaron todo abandonado y no avanzaron más con la obra, la cual quedó abandonada. Hay montículos de piedras y tierra amontonados. Si bien todos estamos alarmados frente a esta situación, los comerciantes somos los que más preocupados estamos porque nos perjudica directamente en nuestra actividad, ya que los clientes no pueden ni quieren venir a los locales por lo destruido que está todo, la calles y las veredas.

María Cristina Buin - DNI 14.327.707

Una sociedad que se muestra irrespetuosa



Quiero dejar constancia de la desprolijidad con la que se maneja la gente en avenida Díaz Velas y Eduardo Acevedo, en Parque Centenario. A diario, los automovilistas van como quieren y no respetan ni una señalización de tránsito. No les importa que es una zona muy transitada y que hay un montón de peatones que, por culpa de ellos, están en constante riesgo. Quiero denunciar a los autos que ocupan la senda peatonal y no dejan cruzar como corresponde. Al que conozca la zona, sabe la importancia que tienen los carteles de tránsito y lo necesario que es. Por medio de estas líneas quiero llamar a todos los vecinos que circulan por ahí que piensen, que recapaciten para que entre todos garanticemos la seguridad de los peatones. Si bien mi reclamo se centra en la zona del Parque Centenario, ojalá este mensaje llegue a todos los rincones del país para que todos reflexionemos sobre el respeto mutuo. En una sociedad como la actual, en la que cada uno se ocupa de sí y no le presta atención al que tiene al lado, es vital reforzar los lazos sociales para que la convivencia ciudadana sea acorde.

Raúl Tortosa - DNI 16.432.323

Monte Chingolo. Reclamo por un basural



La situación que estamos atravesando los vecinos de Monte Chingolo, en Lanús, es muy preocupante. Hay un basural en la intersección de Donato Álvarez y Lynch, que genera un olor nauseabundo y la presencia de roedores en la zona, por lo que estamos expuestos a contagiarnos enfermedades y demás graves infecciones. Además, esto ocurre a pocos metros de un colegio, y en época escolar, los chicos deben pasar por el medio de calle corriendo el riesgo de sufrir un accidente. Necesitamos por favor que alguna de las autoridades municipales se haga eco de este reclamo, porque los vecinos no podemos seguir viviendo de esta manera.

Fernando Oviedo - DNI 35.632.613