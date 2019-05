Alarma por riña de gallos

En un predio de José C Paz se organizan riñas de gallos y vienen competidores de todas partes de la provincia de Buenos Aires. Conozco a dos personas (padre e hijo) que viven en la esquina de mi casa y suelen participar de esta actividad ilegal. Esto no es nuevo por la zona, el año pasado la policía cerró un galpón donde se realizaban peleas de gallos.

Y es indignante saber que esta gente vuelve a la carga, que siguen queriendo vivir a costa de los animales. Buscamos, con esto, alertar a los ciudadanos. ¡Basta de maltrato animal! Si quieren plata, que vayan a trabajar.

ANA MARÍA BLANCO - DNI 3.569.327

Solo quiere trabajar en su puestito

Quiero comentar mi situación porque tengo hace dos años un puestito en San Miguel donde vendo bolitas de fraile y churros. Los clientes me conocen, saben que nunca tuve problemas con nadie. Lo hago para ganarme el mango y sostener económicamente a mi familia, aún así, la policía me corre todo el tiempo.

Realmente nos indigna porque somos laburantes. A mi lado también hay un parrillero que hace tortillas y que también tiene que padecer este destraro. Entiendo que hacen su trabajo pero no tienen derecho a tratarnos mal, a echarnos del lugar porque sí. Soy una laburante, trabajo de lunes a sábados durante toda la tarde y la gente me compra, tiene confianza en nosotros. Todo lo que vendo es de primera calidad y lo garantizo porque sé que si lo que hago no es bueno, no se vendería. Pido que tengan piedad, que dejen trabajar en paz. Agradezco a Crónica este espacio para comentar el momento por el que estamos viviendo.

ADRIANA MOREIRA DNI 31.592.960

Bronca contra la línea 102

Tengo 58 años y todos los días me tomo el colectivo 102 para regresar a mi casa luego de trabajar durante toda la jornada. Pero hace ya un tiempo que cada viernes este servicio más que un transporte público se parece a un telo. Yo entiendo que quizá el chofer se quiere poner a tono porque llega el fin de semana, pero no es la manera, Más si recién son las siete de la tarde. La realidad es que uno sube y lo primero que ve es una luz violeta y sentada, en el primer asiento, una abuela. ¿Entonces dónde estamos? No confundamos trabajo con joda.

Si bien nunca tuve inconvenientes con los conductores, les aviso que no a todos les gusta viajar en esas condiciones.

FABIO PERALTA DNI - 13.876.489