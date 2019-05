Calles, en estado deplorable

Soy una vecina de Glew, de la calle Carlos López 3390 y la foto que pueden ver denota cómo están las calles acá. La misma, producto de no tener asfalto, no le permite el acceso a una ambulancia o a un remís. Acá cualquiera que se enferma o está en una situación crítica queda a la deriva, porque la atención no puede ingresar. Lo mismo si ocurre un robo, la policía no tiene chances de circular. Incluso, si queremos irnos a otro lado para trabajar o para hacer mandados, tenemos que caminar varias cuadras para recién solicitar un auto. Y si llueve es un gran problema. Por eso pedimos, por favor, que alguien haga algo. No he tenido ninguna respuesta de las autoridades y solamente queremos el asfalto.

LORENA MORENO DNI 26.734.588

Les cierran la puerta en la cara

Soy de Villa Astolfi, Pilar y quería comentarles que hace 15 días la escuela 23, ubicada en Rondeau 777, entre Las Piedras y Soler, sufrió la caída de parte del techo de cuatro aulas que pertenecen al secundario. Sin embargo, para los del primario, que también concurren a ese edificio, las clases no han sido suspendidas.

Luego de los reclamos de los padres y maestros, la directora del establecimiento nos cerró la puerta en la cara. Este colegio es el mismo al que Crónica vino el año pasado por un escape de gas y que estuvo cerrado durante 21 días. Lejos de estar en perfecto estado, hemos hecho un abrazo solidario pidiendo mejores condiciones. Buscamos una solución antes que pase una tragedia.

NATALIA GÓMEZ - DNI 28.545.328

Hartos de las amenazas de bomba

Estamos cansados de recibir amenazas de bomba en las escuelas que asisten nuestros hijos. A la N° 22 y la N° 5 hace 30 días que no la dejan en paz. Por eso necesitamos que se tome conciencia y se haga viral.

Desde el mes pasado que apenas entran los hacen salir. Luego, a la tarde, otra vez lo mismo. Los amontonan a todos afuera, sin importar el frío; llegan los patrulleros, entran los efectivos de la brigada explosiva y al divisar que no hay nada, se van como si nada, recién a las dos horas.

Esto no sólo le hace perder tiempo de clases a nuestros niños, sino que también nos desgasta a los padres, que preocupados tenemos que salir corriendo de nuestros trabajos para buscarlos.

Necesitamos una investigación profunda y que se encuentre al responsable así los chicos pueden estudiar tranquilos.

MAIRA DANIELA FERNÁNDEZ DNI 19.003.152

Acusa a chofer por “maleducado”

Quiero denunciar a un conductor de la línea 96, interno 160 cartel amarillo que va hasta Pontevedra, partido de Merlo, por insultarme y faltarme el respeto.

Todo comenzó cuando subí al colectivo en un horario pico. El vehículo iba repleto, no entraba más gente, por lo que el chofer decidió arrancar con la puerta abierta y dos hombres quedaron colgando.

Al advertirle sobre esto, me respondió una grosería. Y yo, muy educadamente, le pregunté qué le pasaba. Allí fue que este señor comenzó a los gritos y a decirme cualquier cosa adelante de los pasajeros. Fue en ese momento que me acerqué a él porque no entendía su furia. Un hombre me dijo que no la siguiera porque el conductor estaba de mal humor, sin embargo opté por pedirle explicaciones.

Le dije que no iba a permitir que me trate de esa manera. Entonces, empezó a decirme que si no me callaba iba a parar el coche. Que si no me alejaba se “pudría”. Temí que me golpee así que me alejé con una impotencia terrible. Entiendo que todos estamos cansados y que la situación a veces nos desborda, pero no era para que reaccione así.

SILVIA SARASUA DNI 28.098.430

Maltrato contra una inocente perrita

Quiero visibilizar la situación de una perrita que está en Florida al 200, en el partido de Escobar. Y su dueño, de nombre Marcos, la tiene encerrada en un tambor con alambre, sin agua ni comida y con un bozal puesto.

Hace tres meses que el animal se encuentran en estas condiciones deplorables, al igual que varios galgos que también reciben el mismo maltrato por parte de este hombre.

Llamamos, a través de este comunicado, a todas las protectoras de animales y a quienes quieren colaborar con la causa. Y pedimos que se acerquen al lugar para intentar rescatar a estos perritos que no se merecen vivir así.

NANCY FERRARI - DNI 17.674.307

Voto cantado

Querido diario Crónica. Tengo 70 años, soy jubilado y esta ocasión quiero destacar el perfil de la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cometió errores, pero también hizo cosas muy buenas por los adultos mayores. Si bien no voté a su candidato en 2015, Daniel Scioli, porque según mi posición “el peronismo murió cuando murió Perón”, nunca voy a dejar de reconocer que ella nos propuso una alternativa justa para los jubilados merecedores de una reparación histórica que firmó su marido, Néstor.

Por otro lado, quiero resaltar su carisma con la gente. Habla con claridad, con pausas, maneja sus tiempos, se la entiende. Además de ser una líder nata, muy distinta al actual presidente, quien tiene un vocabulario demasiado precario e intelectualmente no dice nada, quizá uno de los motivos por los cuales no lo votaría.

Sin extenderme demasiado, les agradezco a ustedes por estar siempre con el pueblo.

EDMUNDO MAYORGA - DNI 6.751.322

Monumento de San Martín, a la buena de Dios

Este es el monumento a José de San Martín en Ciudad de México. Como verán en la imagen, está en total abandono, mientras la Embajada Argentina se encuentra en una zona muy lujosa. El mismo está ubicado sobre la Avenida Reforma, que es una de las más transitadas. ¡Qué honrado se debe sentir el General! Pareciera que a las autoridades no les interesa que la historia argentina sea un orgullo en Latinoamérica. Asimismo, en el estado de Puebla hay una pequeña localidad llamada Cholula de Rivadavia. El distrito se llama así en honor a Bernardino Rivadavia donde, en una de sus plazas, hay un pequeño busto en memoria al prócer argentino. Su deterioro es tal, que es punto de encuentro para drogadictos. Sólo pido más respeto.

FEDERICO ROSENSTRAUCH - DNI 13.736.782